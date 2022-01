O feriado acabou, mas isso não significa que você deve colocar todos os seus itens de cozinha em um armário e não usá-los novamente até a Páscoa. Na verdade, sem o incômodo de necessariamente ter que preparar algo, como acontece no Natal e no Ano Novo, pode-se encarar a culinária de uma forma diferente. Com mais serenidade e vontade de experimentar. Experimente algo diferente e vá além dos parâmetros usuais. Já vimos algo semelhante com um prato bastante simples. Delicioso, cremoso, enfim, esse risoto é muito bom e vai surpreender a todos com sua bondade, combinando caqui e gorgonzola.

Hoje queremos propor outra combinação criativa. um entre açafrão E o bechamel que podemos usar para preparar lasanhas e canelones. Antes de ver os poucos e simples ingredientes, devemos decidir que tipo de açafrão usar. Se os clássicos sacos que encontramos no mercado, ou escolha os pistilos. Este último é definitivamente mais especial e agora pode ser facilmente encontrado até nos supermercados. Para usá-lo da melhor forma, ele deve ser descongelado em um copo de água quente por pelo menos meia hora. Feita essa premissa necessária, vamos ver como preparar o bechamel.

500 ml de leite

50 gramas de manteiga

50 g de farina

açafrão;

um desconto.

Como fazer canelones e lasanhas ricos em sabores graças ao bechamel especial que contém um ingrediente digno de ouro

Decidimos fazer com manteiga, mas já lemos a opção bechamel mais leve. Em particular, deve ser considerado Este bechamel leve, cremoso e aveludado, sem grumos e sem manteiga, também é ideal para intolerância à lactose.

Pegamos uma panela, colocamos a manteiga nela, deixamos derreter em fogo baixo. Então vamos derramar 200 ml de leite. Depois disso, despejamos a farinha. Com o chicote, tentaremos imediatamente evitar a formação de caroços. Vamos trocar com a clássica colher de pau para misturar. Em seguida, despejamos os 300 ml restantes de leite e polvilhe com sal. Continuamos a andar com o chicote.

adicione açafrão

Neste ponto, na última etapa do cozimento, vamos adicionar o açafrão. Se estiver em um saco, vamos abrir, despejar e mexer na hora até que esteja bem misturado. Por outro lado, se estiver no pilão, vamos filtrar por uma peneira bem fechada antes de adicioná-lo, com as 2 colheres de chá da água em que está submerso. Neste caso, estenderemos o cozimento por mais dois minutos.

Veja como fazer canelones e lasanhas cheios de sabor graças a um bechamel especial que contém um ingrediente digno de ouro, açafrão em pó ou pilões. Posteriormente podemos usar este bechamel para fazer lasanhas simples seguindo, por exemplo, algumas das receitas já sugeridas.

