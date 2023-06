O colapso do banco ainda é possível de acordo com um dos principais especialistas no assunto

o Falência do banco do Vale do Silício Em março passado, reviveu a economia global em pânico. O medo de um efeito dominó como o de 2008 era grande. Hoje já não falamos da crise de março, e acredita-se que seja água passada, mas na realidade não é.

O alarme soou sobre a estabilidade da economia e o pensamento do sistema bancário global nela Banco de Compensações Internacionais em seu relatório anual. lá Selvagem Está sediado na Suíça, em Basileia, e visa promover a cooperação entre os bancos centrais para além da função de “Banco dos Bancos Centrais”.

Tendo em vista o relatório anual do gerente geral Augustin Carstens Ele disse que a crise não acabou, mas pelo contrário, estamos em um momento crítico e perigoso. Ainda hoje existe uma combinação de inflação e elevada dívida pública e privada que o regime não consegue sustentar por muito mais tempo.

As vulnerabilidades financeiras ainda são generalizadas. Além da alta inflação, enfrentamos altos níveis de dívida pública/privada, ativos de rápido crescimento e ativos de alto volume, como imóveis.

para Carstens É necessário controlar a inflação, trazendo-a de volta a níveis perigosos. Se as taxas permanecerem acima do esperado, os bancos enfrentarão perdas de crédito semelhantes aos níveis observados em 2008, quando houve uma grande crise global que levou à falência do Lehman Brothers. Quanto mais tempo a inflação permanece alta, maior a necessidade de políticas de aperto, o que leva a um maior risco para a estabilidade.

Os bancos estão agindo certo adotando políticas restritivas desde o ano passado enquanto aumentam as taxas de juros em uma tentativa de reduzir a inflação. Esse aperto crítico tem consequências. O perigo é que as taxas tenham que permanecer altas por um período muito mais longo. Em suma, no longo prazo, os bancos podem voltar a inadimplir devido às políticas antiinflacionárias restritivas.

Lagarde anunciou outro aumento de juros em julho

Até o Banco Central Europeu e seu presidente estão bem cientes de que a inflação continua em níveis elevados Christine Lagarde que anunciou um novo aumento da taxa de juros em julho. “Nosso trabalho está longe de terminar. Salvo uma mudança fundamental nas expectativas de inflação, continuaremos a aumentar as taxas de juros em julho.” – disse falando do Fórum do Banco Central Europeu em Sintra em Portugal.

Segundo Lagarde, a inflação na zona do euro ainda é alta e vai continuar por muito tempo. A boa notícia é que, à medida que os choques monetários são abraçados, ela está diminuindo, mas ainda não está claro quanto tempo levará para retornar a níveis de proteção próximos a 2%. Hoje somos cerca de 7%.

Uma vez anunciado o novo aumento de julho, ele não pode ser descartado, e é ainda mais provável que haja outro aumento nos próximos meses. Então você sabe: “É improvável que num futuro previsível o banco central possa declarar com absoluta certeza que o nível máximo das taxas foi atingido. – disse Lagarde, anunciando que as decisões serão tomadas de tempos em tempos por meio de análise de dados.