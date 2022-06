Superbônus de 110%, baús já concluídos

Os fundos disponíveis para o Superbônus já estão 110% concluídos. De fato, a Enea (Agência Nacional de Novas Tecnologias, Energia e Desenvolvimento Econômico Sustentável) reconheceu que em 31 de maio, dos mais de 30 bilhões de investimentos elegíveis, um total de 33,7 bilhões de euros foram reservados para incentivos contra os 33,3 bilhões alocados pelo governo, calcula Diwan, orçamento parlamentar. Em detalhe, a rubrica “deduções esperadas ao final do negócio” refere-se a 33,712 bilhões. Um fato paradoxal, que também significa que a manobra já foi concluída.

Corrida de traduções juramentadas

Novos anúncios saíram de valores de cerca de 2 bilhões por mês para o período de setembro de 2021 a janeiro de 2022 (com pico de mais de 4 bilhões.

Foi registrado em dezembro passado) em valores de cerca de 3 bilhões por mês a partir de fevereiro de 2022. “Dadas essas tendências, seria apropriado manter o desenvolvimento do fenômeno sob controle nos próximos anos”, confirma Upb .

O governo encerra a hipótese de desvio

A legislação atual diz que o Superbônus pode ser encomendado até o final de 2022, mas é claro que a partir de 1º de junho, os cidadãos vão propor reestruturação, ver o pedido indeferido ou colocar em dificuldade os cofres do Estado. Em suma, se o Executivo quiser continuar a apoiar os cidadãos e as empresas, terá de dar um jeito, calculando que o ministro da Economia, Daniel Franco, é conhecido por não ter intenção de fazer diferenças orçamentais.

Problema de nó de empréstimo

De acordo com uma recente pesquisa da Cyprus News Agency, cerca de 2,6 bilhões de euros vinculados a créditos fiscais estão esperando para serem monetizados pelas empresas. Mais de 60.000 empresas artesanais encontram-se com uma gaveta de impostos cheia de créditos, mas sem liquidez e com impactos gravíssimos. E 48,6% da amostra falaram em riscos de falência, enquanto 68,4% esperavam o fechamento de canteiros de obras ativos.

O sindicato estima, portanto, que 33.000 empresas de artesanato estão em risco de falência, com 150.000 empregos perdidos no setor de construção. (Todos os direitos reservados)