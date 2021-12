Superbonus, demolição e reconstrução: novas orientações para condomínios

Demolição e reconstrução de condomínios ditos “minimalistas” da Superbonus: Receita Federal, em resposta ao pedido do Governador N. 809/2021, novos esclarecimentos sobre a substituição do sistema de aquecimento, pagamentos sem encargos e transferência a crédito.

Vamos ver em detalhes os novos indicadores.

Bônus de prêmio e transferência de saldo: Quem tem o direito de pagar quando o administrador está faltando?

O contribuinte possui dois imóveis localizados em A condomínio O que inclui 3 outros imóveis de propriedade de seu marido. A área total das unidades residenciais cobertas pelo edifício é determinada como sendo superior a 50%.

A requerente e o marido pretendem demolir e reconstruir todo o edifício que faz parte doRenovação de edifício“, Realizando intervenções de isolamento térmico para a envolvente do edifício, bem como a resistência sísmica e aproveitando Super Bonus Para obras de “condução”, além de substituição do sistema de aquecimento do condomínio como intervenção de “puxar”.

Além disso, ambos os edifícios pretendem transferir o crédito pendente, mas ”Condomínio mínimo“Nenhum código tributário foi solicitado e nenhum funcionário foi nomeado, mas um acordo especial foi assinado sob o qual se espera que as despesas sejam incorridas por cada condomínio até 50% do total e que o requerente cumpra o ações necessárias.

Olhando para esses lugares, eu Pagamentos Pode ser realizada por cada condomínio diretamente ao fornecedor para sua participação, talvez com notas fiscais emitidas ao condomínio individual (caso em que cada um indicará seu próprio código tributário) ou deverá ser feito pelo condomínio responsável ao qual o fornecedores serão cobrados Isso também ocorre em caso de transferência de saldo ou dedução da conta?

Resposta da agência de receita

Em relação aos pagamentos, se usar dePara Superbonus com transferência de crédito, para condomínios sem gerente geral, a Receita o especificou, conforme requerido pela Circular nº 24 / H para o ano 2020: “No caso de edifício constituído por um número não superior a oito unidades habitacionais (o denominado número mínimo de unidades habitacionais), aplicam-se as regras do Código Civil relativas ao condomínio, com excepção dos artigos que regem, respectivamente, a nomeação do “funcionário (para além da obrigação deste último de abrir uma conta à ordem específica em nome de edifícios) e de organizar edifícios (necessário no caso de mais mais de dez edifícios).

Portanto, a fim de aproveitar Super Bonus, para as obras realizadas em áreas comuns, os condomínios que não tenham oficializado, não são obrigados, não são obrigados a solicitar o código do imposto e podem usar o código do imposto para o coletor que cumpriu as obrigações pertinentes. Resta entender que é necessário, no entanto, estabelecer que as intervenções sejam realizadas em partes comuns do edifício.

Neste caso, considerando que o código tributário não era exigido para o número mínimo de unidades habitacionais, Faturas Deve ser emitida para o condomínio, ou para ambos os condomínios, que executa, ou também irá cumprir as obrigações pertinentes. A este respeito, a carta confirmou a Circular nº 7 / E de 2021, “Estas deduções também são devidas a qualquer pessoa que não seja titular da transferência bancária e / ou fatura na medida em que os custos já tenham sido incorridos, independentemente de a transferência ser solicitada em conta corrente ou não em conjunto com a pessoa que é, por outro lado, titular dos documentos acima. ”

No entanto, para fins de dedução, é necessário que um Documentos de despesas Particularmente integrado com o nome da pessoa que efetuou a despesa e com a indicação da respetiva percentagem. Além disso, cada condomínio, independentemente da opção do outro, poderá decidir se beneficiar diretamente do desconto na declaração de imposto de renda, ou optar por descontar a fatura ou renunciar ao crédito de acordo com o artigo 121 acima da Portaria de Relançamento.

Superbonus, intervenções ‘dirigidas’ e ‘dirigidas’: últimos esclarecimentos da AE

Quanto a determinar Limite de gastos reconhecido em Superbonus No caso da intervenção “puxada” para substituição de caldeira de aquecimento de condomínio por caldeira de biomassa a combustível, a Agência Fiscal determinou que esta intervenção só é admissível no Superbonus se for realizada em conjunto com uma intervenção destinada a “impulsionar” a eficiência energética.

Ao mesmo tempo, as intervenções devem, em qualquer caso, garantir que como um todo Otimizando duas classes de energiaOh onde?

Não é possível atingir a classe de energia mais alta que é demonstrada pelo Certificado de Desempenho Energético (APE).

baseado em Condição exigida do padrão Portanto, para fins de aplicação de taxas mais altas, Intervenções “atrasado” ser

Em combinação com intervenções “Liderança” Foi aceite na Superbonus, na referida circular n.º 24 / e para o ano de 2020, foi determinado que esta condição é considerada cumprida se “as datas das despesas incorridas para as intervenções de corte estão incluídas no período de tempo especificado pela data de início e a data de término das obras em ordem para alcançar as intervenções de liderança ”. Isso significa que, para fins de aplicação Super Bonus, as despesas incorridas para intervenções de “liderança” devem ser implementadas durante a vida do suporte, enquanto as despesas para intervenções de “corte” devem ser incorridas durante a vida do suporte e no período de tempo entre a data de início e a data de término das obras a fim de realizar as intervenções de “liderança”.

Superbonus, mais algumas informações …

sobre Super BonusFinalmente alcançado Contrato de Villas e Easy Roof, enquanto o referimos ao artigo sobre a regra Salvar partidas para obter as últimas alterações incluídas no dodge.

Para a conformidade com o visto, as intervenções em complexos de apartamentos também são necessárias (para empresas de “reboque” e “reboque”), aqui resumimos você As principais novidades relacionadas ao Superbonus.

Finalmente, para ser mencionado no calendário, aqui estão todos Prazos para facilitar o trabalho de renovação Ampliado na lei orçamentária.