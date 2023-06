A Cotec Europa também representou os Prefeitos de Madoni

“Inovação em finanças sustentáveis”: este é o tema principal da Europa Simpósio XVI Coteco encontro institucional anual entre instituições de inovação em Itália, Portugal e Espanha, que decorreu hoje no Teatro Massimo de Palermo, na presença do Presidente da República Italiana, Sérgio Mattarellarei da Espanha, Filipe VI Presidente da República Portuguesa, Marcelo Rebelo de Souza. O Comissário Europeu para a Economia, Paolo Gentiloni, também falou no simpósio. Chefes de Estado visitados antes do início da reunião Monreale Com sua catedral e abadia, um Patrimônio Mundial da UNESCO.

Inovação em finanças sustentáveis: ou seja, tornar o sistema financeiro um fator chave na promoção do Desenvolvimento sustentávelcom a missão de direcionar recursos financeiros públicos e privados para setores funcionais, projetos e iniciativas para alcançar os 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável das Nações Unidas.

prefeito PalermoE Robert Lagalaque deu as boas-vindas aos convidados destacando a importância da cidade e da Sicília para o desenvolvimento do Mediterrâneo. Após a intervenção do Presidente da Ars, Caetano Galvagnotomando a palavra, o chefe do distrito da Sicília, Renato Schiffanique enfatizou o caminho que a Al Jazeera já percorreu em termos de sustentabilidade e inovação digital. Vários prefeitos de Castellana Sicula, Franco Calderaro; Geraci Siculo, Luigi Iuppa; Plovi, Calogero Beaulieu; Por Alemina, Giuseppe Scrivano; Pompietro, Dana Piercalogero e Colisano, Tiziana Cássio.