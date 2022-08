Tapetes, esfregonas e pisos IKEA 2022: 6 novas ofertas

O tapete é uma peça de mobiliário essencial para animar os quartos. Portas e pisos também são de suma importância. Vamos ver as novas propostas da IKEA a este respeito para todos os quartos da nossa casa.

A IKEA é uma cadeia de lojas de móveis localizadas em todo o mundo. A gigante sueca lida não só com móveis, mas também com tudo relacionado às nossas casas, quase 360 ​​graus, tornou-se muito popular e amado por colecionadores. seu catálogo que, no entanto, nos últimos anos, Não está mais impresso Mas apenas digitalmente. Seleção da cadeia, benéfica para reduzir o impacto no meio ambiente. Várias novidades se destacam do catálogo proposto pela empresa para 2022.

Não só camas, roupeiros e cozinhas, a IKEA também cuida dos têxteis Para mobiliar os quartos e torná-los o mais confortável possível. Entre os têxteis que são capazes de fornecer mais eficazmente do que qualquer outra coisa, O tapete se destaca. Uma solução para tornar os seus pavimentos acolhedoresEu, poder descansar os pés em áreas macias e confortáveis. Tapetes de pilha absorvem o som e adicionam calor. Uma superfície que dá espaço não só para andar, mas também para viver. Basta pensar nos quartos das crianças onde os tapetes são necessários para criar áreas de lazer. Estas são superfícies seguras para se deitar para explorar o mundo.

Eles são perfeitos para adicionar um toque mais elegante e animado à sua casa. Além disso, para modelos, cores e tamanhos, Os tapetes IKEA combinam com tudo o que você quiser. Seja floral, simples ou mais moderno, você será mimado pela escolha. A cada ano, a coleção proposta pela gigante sueca de tapetes e pisos é enriquecida com peças novas e únicas, todas fáceis de manter. Então vamos entrar 6 propostas únicas.

1. Tapete de pêlo curto VEJSTRUP

VEJSTRUP tapete de pelo baixo Projetado pela designer têxtil inglesa Hannah Wilcox. para ele As cores são neutras e destinadas a relaxar o olhar de quem vê. Isso também acontece graças ao seu padrão geométrico abstrato. As dimensões são 80 x 150 cm e o custo é de pouco menos de 20 euros.

O tapete é feito de fibras sintéticas É muito fácil de limpar e durável ao longo do tempo, tornando-o perfeito para este aconchegante tapete de cor neutra, com um divertido motivo abstrato que chama a atenção. Uma de suas características mais interessantes é sua forte resistência a manchas. Este último pode ser removido muito rapidamente e facilmente com um pano úmido.

2. Limpador de marcas

Nunca como neste período, O arco-íris é um símbolo que precisamos. Com a propagação da pandemia de Covid-19, o arco-íris começa a se tornar um símbolo de renascimento e fuga dos túneis de fechamento. Para isso, a IKEA tem no seu catálogo um capacho arco-íris. VERDADE Um símbolo de esperança para um amanhã melhor!

Mão única Para adicionar um toque de cor à sua casaMesmo em dias cinzentos de chuva. O esfregão é feito de fibra de coco e, portanto, é resistente e antiderrapante. Desenhado por Jóna Berglind Stefánsdóttir. O preço é pouco menos de 10 euros.

3. Tapete para o humboss do quarto

Você se lembra do jogo do sino? Com este tapete, seus filhos podem brincar com segurança pulando nele. Na verdade, Hemmahos é o tapete curto perfeito para o quarto. Tem um fundo cinza e o sino é desenhado nele.

Um jogo adequado para jovens e idosos que são capazes de desenvolver a coordenação. As dimensões são 100 x 160 cm enquanto o preço é de 25 euros. Designer Malin Nascido. Como todos os tapetes IKEA, o Hemmahos também é fácil de manter e testado para ser usado com segurança por jovens.

4. Tapete floral para sala de estar Indo Agra

Não só tapetes artificiais, na IKEA também pode encontrar tapetes únicos, como obras de arte. Esta é a situação Indo Agra Floral, um tapete de lã feito à mão com um padrão floral. As suas dimensões são 170 x 240 cm e, dada a sua singularidade, o preço é superior ou igual a pouco menos de 800 euros. A manutenção também muda, é um tapete que não pode ser lavado com água.

5. Tapetes coloridos Grasius

Entre as novidades do catálogo 2022 se destacarem tapete gracius É caracterizado por Cores pastel e gráficos circulares. Dimensões 133 x 160 cm, sujeito por alguns dias a um desconto promocional: em vez de 40 euros pode ser comprado 27% menos ou 30 euros.

A vantagem é que também pode ser combinado com tecidos coordenados. Também neste caso, trata-se de um tapete de pelo curto, fácil de limpar mesmo com um simples golpe do aspirador. A designer que a criou chama-se Jennifer Idrizi.

6. Piso IKEA MALLSTEN

ideal para cobertura de terraços, Mallsten é um piso de ladrilho modular Que, por motivos e cores, o catapultará para as cidades do Mediterrâneo banhadas pelo mar. Cada ladrilho tem uma área de 0,81 metros quadrados. Na caixa há 9. O preço de cada um é inferior a 25 euros. A oportunidade certa de dar uma repaginada no seu ambiente!!

Ideias de galeria e fotos de tapetes, capachos e pisos IKEA 2022

Qual das seguintes inovações da IKEA você mais gosta? Temos certeza de que você encontrará a pessoa perfeita para você. Se você achou este artigo útil, antes de ir às compras, recomende-o a um amigo.