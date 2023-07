casa » Notícias » Renovação do IRS julho 2023: quem tem direito e como pagar

Imposto Auto 2023: Novo Prazo Julho. Todos os que venceram em junho passado devem pagá-lo até o dia 31 do mês. Vejamos no próximo artigo quem tem de pagar o imposto automóvel este mês e quais são os outros prazos para 2023.

imposto automóvel 2023: por 31 de julho Todos os que precisam de pagar imposto automóvel expirado em junho de 2023De acordo com o mecanismo normal de cobrança que prevê o pagamento no último dia do mês seguinte à data de vencimento.

Vamos ver em detalhes quem é obrigado a pagar o imposto.

Imposto automóvel: quem paga em julho?

Como pagar o imposto do carro

o Renovação do imposto sobre veículos por um dos seguintes procedimentos canais:

Poste Italiane, pagando online no balcão ou através de outros canais disponíveis;

delegações da ACI;

Agências Sermetra

portos monetários

Pontos de venda lotomáticos

Outras agências de prática de veículos aprovadas localizadas na área (por exemplo, Isaco, PTAvant, Stanet, Agenzia Italia Net Service, etc.);

Bancos e outros operadores comprometidos com a iniciativa PSP através dos canais que lhes põe à disposição (serviços de homebanking, balcões bancários, pontos de venda Mooney, aplicações para smartphones e tablets, lojas, etc.);

Bancos e outros operadores comprometidos com a iniciativa PSP através dos canais que lhes põe à disposição (serviços de homebanking, balcões bancários, pontos de venda Mooney, aplicações para smartphones e tablets, lojas, etc.); Através do pagoBollo online, o serviço online da ACI chamado Bollonet. Esta possibilidade é esperada em todas as regiões, exceto Calabria e Veneto.

Imposto Automóvel 2023: Todos os Prazos

tudo abaixo Prazos futuros Para a Renovação do Imposto Automóvel de 2023: