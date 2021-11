Mesmas contribuições, mesmo trabalho, por que o valor é diferente?

Comparar os dois cheques da Previdência Social nunca fornece dados confiáveis: dificilmente é possível Encontre duas quantidades idênticas Pensão, mesmo que desempenhe as mesmas funções e o acesso seja concedido com o mesmo número de anos de contribuições. Vamos tentar entender por quê.

Respondemos à pergunta de um leitor da Money.it que escreve para nós:

“bom Dia,



Em 1º de abril de 2022, com 41 anos, 10 meses de antiguidade de Contribuições e 59 anos de Contribuições, me aposentarei com um boicote unilateral por minha organização.



Também em 1º de abril de 2022, com 41 anos e 10 meses de antiguidade de assinatura, mas 65 anos de idade, meu colega também se aposentará com um boicote unilateral.



Dado que estamos enquadrados no mesmo nível jurídico / econômico, pergunto se o nosso subsídio de pensão também será do mesmo valor.



Obrigado.”

Pensões com as mesmas contribuições

A resposta a sua pergunta é não Dois cheques da Previdência Social Eles serão diferentes. O seu colega receberá uma pensão mais elevada, mesmo para a mesma classificação e o mesmo número de anos de contribuições pagas.

Para influenciar o valor do abono, pelo menos no que diz respeito à parte de contribuição da pensão (contribuições pagas a partir de 1o de janeiro de 1996 se o trabalhador não teve pelo menos 18 anos de contribuições pagas naquela data, a partir de 1o de janeiro, 2012, se o trabalhador tiver acumulado, tem assinaturas de 18 anos em 31 de dezembro de 1995), e é Idade de Alcance.

Para a parte de contribuição da pensão, de fato, A é aplicado ao valor da contribuição fator de mudança É mais apropriado quanto maior for a idade de aposentadoria. Para a colega, que ingressou com 65 anos, será aplicado um coeficiente de 5,220% na transferência da pensão, enquanto para ela, 4,399%, que chegar aos 59 anos (diferença de pouco menos de 1 ponto percentual).

O que não entendo é uma cláusula de pós-aposentadoria contra ele, aos 59 anos, porque a administração pública obrigatoriamente coloca apenas os funcionários que conquistaram o direito à aposentadoria antecipada aos 65 anos. A aposentadoria voluntária, por outro lado, é à disposição dos colaboradores com idade mínima de 62 anos Os que acumulam requisitos para o acesso à reforma antecipada, mas apenas em caso de situação de redundância.

“Se você tiver alguma dúvida ou pergunta, entre em contato conosco pelo e-mail e pergunte [email protected]”