Tempo de reestilização do Hyundai Ioniq 5

Irá mais longe – Três anos após o seu lançamento Hyundai IONIQ 5 Atualizou seu design e tecnologia. Desta forma, o crossover elétrico pretende melhorar o nível de qualidade e responder de forma mais eficaz às necessidades dos clientes. Aumenta a capacidade Bateriaque varia de 77,4 a 84,0 kWh (até agora apenas N), e ao mesmo tempo também aumentaindependência do carro, o que irá, portanto, melhorar o valor máximo atual de 507 km, embora a empresa asiática ainda não tenha enviado dados oficiais. Confirme diferentes versões usando Com potência de 170, 228 e 352 cvE este último com tração nas quatro rodas. O redesenho estará disponível na Itália por volta Meados de 2024.

Estica um pouco – Externamente Hyundai IONIQ 5 Seu comprimento cresce 2 cm, e agora chega a 465 cm, deixando as demais dimensões inalteradas: 190 cm de largura, 160 cm de altura e 300 cm de entre-eixos. O alongamento se deve aos para-choques dianteiro e traseiro redesenhados. Também é novo mascarar Em forma de V, enquanto a asa traseira foi alongada em 5 cm para melhorar as propriedades aerodinâmicas do carro. A segurança em colisões laterais foi melhorada através do reforço da carroçaria, das portas e do pilar B. Absorção de impacto Eles são projetados para amortecer as vibrações, prometendo uma condução mais suave, enquanto outros componentes mecânicos foram reforçados para reduzi-las. Vibrações Ao volante. O novo Hyundai Ioniq 5 também promete que mais tranquiloGraças ao isolamento acústico adicional.

Existem chaves físicas – Algumas intervenções também no interior Hyundai IONIQ 5, que visa proporcionar mais conforto e praticidade. Logo abaixo do display central, por exemplo, estão botões físicos usados ​​para gerenciar algumas funções básicas. O volante tem novo design e integra luzes interativas. Também novo Sistema multimídia Que visa melhorar a experiência a bordo, enquanto as atualizações over-the-air garantem uma atualização contínua. O equipamento tecnológico tornou-se mais rico, graças a sistemas atualizados de auxílio à manutenção de faixa ou estacionamento remoto. Outras técnicas Permitem viajar de forma mais descontraída, como a chave digital, sistema automático de máximos/médios e rebatimento remoto da segunda fila de bancos.

Não é esportividade excessiva – Para preencher a lacuna entre Hyundai IONIQ 5 Da gama ‘regular’ e da variante N de 650 cv chega o novo modelo Configuração de linha N, que traz consigo elementos esportivos típicos da linha N. Neste modelo, o crossover elétrico tem estilo mais agressivo, com para-choques específicos, soleiras laterais e rodas exclusivas de 20 polegadas da Linha N. No habitáculo há conjunto de pedais metálicos com volante e painel especiais, forro do teto preto, bancos esportivos com logotipo N, costura vermelha e duas opções de estofamento dos bancos.