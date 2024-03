Seguro de carro, basta aceitar e fica mais barato: muitos fazem

Se você quiser pagar significativamente menos pelo prêmio do seguro do seu carro, tudo o que você precisa fazer é aceitar um pequeno acordo.

Qualquer pessoa que já atingiu a idade adulta sabe como o seguro automóvel pode ser caro. Comprar um carro por si só é algo que nem todos podem pagar, pois comprar um carro novo exige quantias muito grandes de dinheiro que muitas vezes só podem ser reembolsadas com a obtenção de um empréstimo.

Mas o preço de compra não é a única coisa que faz dos carros um item de luxo. Faça com que possuir um carro seja um problema São também e sobretudo custos de gestão. Não estamos a falar exclusivamente do custo do combustível ou da manutenção (além das manutenções normais e anormais, existem as manutenções obrigatórias, ou seja, as revisões), mas também das relacionadas com o pagamento do imposto automóvel e dos seguros.

Se o imposto automóvel for um imposto sobre a propriedade que pode ser abolido por uma decisão política, O seguro é uma ferramenta essencial para a segurança rodoviária. Na verdade, isso garante uma compensação em caso de erro imediato, mas também permite que você tenha um guarda-chuva em caso de erro.

Isto não significa que em muitos casos o custo do prémio semestral ou anual seja realmente elevado Pode ser difícil para muitos pagar em dia. É um problema que depende também da situação laboral nada animadora de muitos italianos e do período económico complexo que vivemos há 4 anos.

Seguro automóvel: pode custar menos, mas é preciso aceitar um acordo

O custo do seguro depende da classe de competência do condutor do automóvel, do tipo de automóvel segurado, da área geográfica em que se encontra e, claro, da empresa que oferece o seguro. Porém, existe outra opção que permite economizar dinheiro e que apenas algumas agências oferecem: listagens caixa preta.

Nasceu como uma ferramenta para controlar e prevenir acidentes aéreos, Uma caixa preta é um dispositivo eletrônico conectado a um satélite Que fornece várias informações sobre como dirigir. Graças a este objeto, de fato, é possível controlar a velocidade, o tempo de viagem, a distância percorrida e o tempo de estacionamento de cada carro.

A instalação da caixa preta visa monitorar a localização do veículo protegido em tempo real para poder prestar assistência imediata em caso de emergência, claramente No caso de um acidente, ele se torna a “testemunha chave”.Pois contém dados importantes para criar a reconstrução mais detalhada do acidente.

É uma ferramenta de controle que pode ser útil caso alguém nos ataque, quebre as regras, etc. O seguro protege contra possíveis tentativas de fraude. A vantagem para o segurado, para além da comunicação imediata de uma avaria ou colisão, é também e talvez sobretudo a possibilidade de obter descontos importantes.

A porcentagem de desconto varia de uma empresa para outra Muitas vezes está relacionado ao número de quilômetros percorridos e à forma de viajar. Em geral, 15-20% é uma boa quantia para economizar, especialmente se o segurado for um motorista recém-licenciado, e as taxas geralmente são mais altas.