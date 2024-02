Gasolina cara, o preço aumenta cinco vezes: o maior aumento de todos os tempos. É uma enorme tragédia para milhões de motoristas

Más notícias para os condutores, que estão a ver os preços dos combustíveis dispararem, uma vez que os custos são agora verdadeiramente insustentáveis.

Nós todos sabemos isso Ter um carro é realmente muito caro. Na verdade, os custos de manutenção do seu carro são muito elevados. Começando com ele manutençãoessencial para poder viajar com total tranquilidade e evitar multas pesadas, que chegam a muitos Impostos Ter que pagar, como imposto de selo por exemplo.

Porém, há outra despesa que pesa muito no bolso dos motoristas pobres, principalmente nos últimos anos. É disso que se trata Gasolina e combustível. Na verdade, os custos de reabastecimento aumentaram incrivelmente recentemente. Entre a pandemia de Covid-19 e a guerra entre a Rússia e a Ucrânia, encher o tanque sem esvaziar a carteira tornou-se uma tarefa quase impossível.

No entanto, o que aconteceu recentemente é realmente interessante. na verdade Mais um aumento veio afetar os preços da gasolina e dos combustíveisEste é o maior aumento de preços que já vimos: Cinco vezes maior que o preço anterior. Portanto, é uma verdadeira tragédia para os motoristas pobres, para quem viajar de carro é hoje um luxo.

Os motoristas estão em completo pânico

A situação económica em Cuba tornou-se insustentável. depois A epidemia Em vez disso, o governo está no meio de uma crise e está a reforçar as medidas relativas a ela Embargo dos EUAé procurado de forma muito crucial pelo ex-primeiro homem da Casa Branca, Donald Trump.

Como resultado, os preços aumentaram significativamente nos últimos anos, incluindo o custo do combustível. Na verdade, há pouco tempo, isto atingiu alturas incríveis, fazendo com que os ilhéus se sentissem desesperados. Principalmente motoristas de automóveis.

Não só o aumento é significativo, mas há outra situação que coloca os motoristas em crise

Desde fevereiro passado, os preços da gasolina, do gasóleo e do gás natural quintuplicaram. Um aumento ridículo que cria desespero em todos os motoristas cubanos.

No entanto, há outra situação que piorou as coisas para os motoristas da ilha. na verdade Serão abertos 29 novos postos de gasolina em Cuba, mas o problema é que só se pode pagar com dólares americanos.