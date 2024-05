Notas fiscais, mercado protegido ou livre: como entender rapidamente se você está no primeiro ou no segundo sistema

Mudanças gratuitas ou protegidas no mercado elétrico. Quais são as características das duas formas contratuais? Vamos descobrir todos os detalhes.

Para muitas famílias e consumidores, aproxima-se um momento fatídico: MOMENTO O fim do mercado de eletricidade protegido O que segue a mudança que já ocorreu para o gás. de 1º de julho Quem ainda usufruir dos serviços do mercado protegido terá que migrar para o mercado livre, referente ao recurso do usuário. Um clipe preciso que com certeza preocupará todas as famílias que lidam com esta notícia.

As diferenças entre as duas formas contratuais são notáveis ​​e apresentam uma série de Implicações importantes O que não deve ser subestimado. Mas como saber se a visualização atual pertence a um formulário ou outro? Antes de responder a esta questão, é oportuno dar algumas indicações gerais sobre a natureza dos dois tipos de contratos.

Mercado livre ou protegido, diferenças

o Mercado protegido É uma forma de fornecimento de energia elétrica utilizada pelas famílias que devem adquirir o serviço de acordo com Tarifa definida pela ARERA (Entidade Reguladora de Electricidade e Redes) Os seus custos são calculados com base nos custos das matérias-primas disponíveis no mercado. Este sistema expirará no final de junho e no papel deverá levar a… Editar ofertas Com concorrência entre empresas fornecedoras.

A maior diferença entre sistemas protegidos e gratuitos é determinada pela forma como os preços são definidos. No Mercado protegido o Os preços são determinados pela ARERA Não difere entre os diferentes fornecedores de eletricidade. Em caso Mercado livre Os preços são Determinado pelo encontro entre oferta e demanda. Num mercado livre, o cliente deve ter a possibilidade de escolher a oferta mais adequada e ativar o princípio da concorrência entre fornecedores.

Num mercado protegido, o preço é determinado em relação ao momento do mercado e não há surpresas desagradáveis. Enquanto num mercado livre, o antitrust e a ARERA devem garantir a transparência e a justiça na concorrência. Mas como saber a qual dos dois sistemas você pertence? O método é muito simples: basta assistir a um Uma cópia da fatura.

No Parte superior do documentosob o logotipo do fornecedor Sistema de associação. Outro elemento óbvio é Cor da fatura: Se a fatura Colori Você se beneficia de um contrato de mercado livre, enquanto se resultar de uma fatura Preto e brancoSim, no mercado protegido, ou seja, no serviço nacional de electricidade. Você também pode obter esses dados verificando o nome do seu fornecedor. Basta entrar em contato com o atendimento ao cliente ou visitar o site oficial da empresa.