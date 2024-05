A nova patente é matadora e vai mudar a maneira como você dirige uma motocicleta

A Yamaha prova sempre que está na vanguarda das soluções técnicas para as suas motos, e agora vem mais uma confirmação

A Casa dos Três Diapasões desenvolveu outro sistema que está pronto para abrir caminho entre… Modelos de estradas. a Patenteado O que permitirá que você obtenha Uma clara melhoria na condução Do qual provavelmente não poderemos mais prescindir.

Quando se trata de manuseio de motocicletas nas ruas, as soluções geralmente vêm com soluções aprovadas Automobilismo. o Motocicletas Ou derivadas da série Super motocicletas Eles experimentam inovações técnicas que depois se transformam em veículos populares de duas rodas. Nesta área, a Yamaha sempre esteve na vanguarda, experimentando características técnicas que ajudam muito a pilotagem dos seus modelos de maior sucesso. Desta vez também é claro que há um salto em termos da fase de suspensão e travagem, graças a uma nova patente que já fez sonhar os fãs dos três diapasões.

Quando falamos em frenagens bruscas e repentinas em uma motocicleta de rua, obviamente estamos falando disso segurança E com base em Risco de acidentes. Ter uma frente o mais forte possível em determinadas condições é o mais importante, para evitar saltos que podem complicar tudo. com A última patente registrada pela Yamaha Nos últimos dias isso não será problema, pelo contrário. Algumas precauções convenientes para ficar preso na estrada.

Yamaha, a notícia está deixando todo mundo louco: uma nova patente está pronta para revolucionar a pilotagem

Graças à experiência adquirida em Motocicletas Eu estudei Yamaha A Nova patente Para gerenciamento eletrônico da suspensão, capaz de eliminar ressaltos durante a frenagem. A princípio isso tecnologia Será aprovado para mim Modelos R1, MT-09 e R6. Na verdade, esta nova solução inclui freios hidráulicos e carga de mola de suspensão.

Será distribuído de forma inteligente Freios entre dianteiro e traseiroO que torna tudo mais fácil para o centauro. Em suma, é uma evolução do sistema Comentário eletrônico Já está na moda há algum tempo. No momento não sabemos quando será oficialmente introduzido nas bicicletas de estrada do mercado, mas imaginamos que não haverá uma espera muito longa. Certamente muitos ficarão entusiasmados em experimentá-lo, bem como em melhorar suas próprias habilidades. segurança No GuiaAlém disso, confie no seu pé da frente.