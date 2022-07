O novo lugar “viaja” nos barcos dos sonhos suecos – Corriere.it

La beaut n’est ni intrieur ni l’xtrieur, c’est dans l’air qui vous entour, ou A beleza não está nem dentro nem fora, mas no ar que a cerca, disse Coco Chanel. E o belo ar, que vagueia infinitamente livre, passou pelo tempo e acabou Conheça a marca Chanel com a marca J Craft Boats, símbolo de luxo dos barcos dos sonhos. De fato, o vídeo publicitário dos produtos de beleza Les Beige para a famosa casa de moda parisiense foi colocado no Torpedo 42 no estaleiro sueco, que tem grande parte de seu coração e sua receita na Côte d’Azur. Estranho emaranhado cria oportunidade. A história lhes diz isso.

História do estaleiro O estaleiro nasceu em 1999 em Visby, na ilha sueca de Gotland, no Mar Báltico – A terra e o mar dos godos e dos vikings – E nesse dia, em 2007, a vida de Radenko Milakovic na França se encontra, e muda, de Radenko Milakovic, empresário alemão de origem bósnia, que se mudou na época para Londres (hoje vive em Portugal, mas adora a Itália). Mas vamos começar do início, do momento em que a ideia de um estaleiro construir barcos esportivos de madeira no estilo dos anos 50 e 60 se transforma em uma realidade tão tumultuada que chega aos ouvidos do rei Carl Gustaf da Suécia. Apenas um ano depois, em 2000, o Polaris foi entregue O Cruzador Cabrio Número Um tem 10 metros de comprimento e ainda está funcionando. O lançamento não poderia ser melhor, o estaleiro está ampliando e vendendo e vendendo seus lindos barcos de madeira. Até que o fundador adoece e morre. Mas seus barcos escaparam dele, e em St. Tropez, Milakovitch, de férias com sua esposa Christina, vê um – como em um conto de fadas do passado ou na história do empreendedorismo de hoje – ele decidiu que essa butique deveria ser dele. A equipe sueca tem a paixão e o know-how, Milakovic é o sonho e o dinheiro. Em Visby voltamos a voar, mas sem distorcer a essência daqueles barcos, cada um dos quais requer 8 mil horas de trabalhoquase um ano, por uma equipe de dez artesãos e o cheiro daquele mogno sustentável que vem das florestas tropicais sustentáveis ​​da África Ocidental é dobrado e trabalhado por centenas e milhares de horas, envernizado e pintado 20 vezes para manter seu brilho. READ Um técnico de 42 anos de Porto Mantovano morreu no Mar de Cuba

Produzir Barco por ano, 42 torpedos com linhas suaves em ziguezague mascaram o poder de dois Volvo Penta IPS 400, 500, 600-R ou 650 que o fazem voar até o limite de 50 nós. Mas ele se fez sentir um pouco ágil na barriga elegante que acomoda 4 e sem atrapalhar a conversa no cockpit ladeado por bancos de couro italiano, acabamentos em aço inoxidável alemão e um volante Nardy, leve e obediente aos toques mais sutis. . Dirigir o Torpedo 42 instila uma harmonia emocionante e, como Charles Baudelaire argumentou, os sentimentos mais bonitos são aqueles que você não consegue explicar. Mas isso leva quem quer esta joia acima de 1 milhão de euros a alinhar porque Milakovich quer expandir a produção, mas não mais de 3-4 barcos por ano.

mercado No momento, são menos de 30 ao redor do mundo, principalmente na Europa, e principalmente na França, um clube exclusivo com o privilégio de assistir no estilo do Rolls Royce, que – não surpreendentemente – é parceiro da J Craft. Do mercado americano, da Flórida, chegam os pedidos e Milakovich sorri astutamente: estou avaliando, há possibilidades interessantes, mas não tenho intenção de distorcer o artesanato do nosso torpedo. Não somos montadores, estamos criando algo completamente diferentePaixão pelo detalhe e a ideia de trazer vida de volta à vida. Como Albert Camus pensava assim: “Crie e viva duas vezes”. À medida que o torpedo Milakovitch – com seus bimini e assentos laranja – decola de Saint-Tropez deixando para trás montes de espuma branca, percebe-se por que é tão fácil se apaixonar pelo barco. E você quer um. Ou ainda, como fez o ex-financeiro internacional que abraçou os barcos, comprou um estaleiro. READ 2022 que será. Covid permite, Portugal lidera na recuperação e equidade na Europa

“Guru de comida típica. Solucionador de problemas. Praticante de cerveja dedicado. Leitor profissional. Baconaholic.”