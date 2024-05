Zero smog, zero custos: o novo combustível que “destrói” os carros eléctricos e põe a gasolina e o gasóleo na reforma. Você nunca mais desperdiçará seu dinheiro

Os custos de manutenção dos automóveis aumentaram muito mais do que recentemente e atingiram níveis quase inacessíveis para muitas famílias e bolsos.

É claro que comprar um carro não é Nunca foi brincadeira de criança Representou um investimento que teve que ser feito com cuidado e depois de muita reflexão.

Se você já está pensando em quanto vai investir e pagar para conseguir Posse de carro, Quer você pague à vista ou parcelado ao longo do tempo, já é uma despesa enorme.

A isto devemos então somar todos os números que geralmente pagamSeguro obrigatório e imposto automóvelE também é vinculativo Para renovação e manutenções diversas.

No entanto, é certo que a certa altura o pior valor para investir é o valor de um jornal diário, valor que nunca poderá ser medido de forma totalmente precisa: estamos a falar de Combustívelclaramente.

Gasolina e diesel são muito caros, mas não são o único combustível

A gasolina e o gasóleo atingiram hoje preços muito elevados, exorbitantes, inaceitáveis ​​e insustentáveis ​​para muitos bolsos: isso pode ser verificado pelos preços praticados nos distribuidores e pelo número de pessoas que já não conseguem não só abastecer, mas até fornecer continuidade no enchimento dos tanques. É por isso que muitas pessoas escolhem gás liquefeito de petróleo Ou como sabemos Na eletricidade.

No entanto, o custo da eletricidade também é elevado: sem falar no problema da disponibilidade de estações de carregamento e dos tempos escritos para recarga, bem como na curta vida útil das baterias. Então o que fazer? Existe uma solução que foi pouco divulgada até agora, mas, em igualdade de circunstâncias, é um investimento Custos zero e também zero poluição. Vai ser?

Hidrogénio, a solução do futuro já chegou

Estamos falando sobre de hidrogênio, o combustível que é visto como “amanhã”, mas que já se tornou realidade hoje. Combustíveis que efetivamente “destroem” a concorrência: elétricoO , que também é “inspirador”, não vai acompanhar, muito menos a gasolina e o diesel que acabarão sendo aposentados caso o novo modelo tenha um boom. Mas na realidade este é o caso Não desperdice mais dinheiro.

Zero emissões de CO2, operação elétrica, Mas com o tanque de hidrogênio e dois tanques de oxigênio retirados do meio ambiente, o que não só torna o motor mais ecológico, mas também Menos impacto nos seios da face.