Um técnico de 42 anos de Porto Mantovano morreu no Mar de Cuba

Porto Mantofano. Mergulhe no mar quente e cristalino de Cuba depois do trabalho, duas braçadas de natação e depois nada. Ninguém o viu novamente, só depois seu corpo foi visto na praia, a uma curta distância de onde ele havia mergulhado. Então morreu Alessandro Belotti, 42, de Porto Mantofano, pai de uma adolescente. Alessandro era técnico de transferência na Makro Labeling, uma gravadora com sede em Goito e uma densa rede comercial de agências e representantes em todo o mundo.

Alessandro foi contratado pela Makro em 2017 para instalar e testar máquinas vendidas em diversos países. Portanto, seu trabalho o levava constantemente para o exterior. Por algum tempo ele esteve em Cuba em uma fábrica nos arredores da capital, Havana. Ele era o único funcionário do Makro, mas já trabalhou com outros funcionários italianos em outras empresas relacionadas. Com eles – pelo que sabemos – era sexta-feira à tarde quando aconteceu o acidente.

Terminado o trabalho, como costuma acontecer, o grupo de colegas e amigos resolveu passar algumas horas na praia. Alessandro havia entrado na água – os detalhes não eram precisos – enquanto seus colegas estavam deitados na areia. Um pouco depois, eles não o viram novamente. Eles imediatamente começaram a procurá-lo, mas o mar trouxe o cadáver de Alessandro de volta à costa.

O pedido de socorro e a chegada do pronto-socorro foram inúteis: nada mais havia a ser feito pelo técnico de Mantuan. Aparentemente, o próprio Makro Labeling, através de alguns representantes locais e da sede da Goito, alertou imediatamente os familiares – mãe, dois irmãos, ex-mulher e filha – em Porto Mantovano. Então, entrei em contato com a embaixada e as autoridades de saúde locais.

De acordo com o que apurou até agora, o corpo do homem de 42 anos já foi autopsiado, mas o desfecho é desconhecido. A hipótese mais adotada é que era uma doença. É uma questão de determinar a natureza, o congestionamento ou o evento associado a um distúrbio que Alexander tinha e que estava sob controle, ou outra coisa. Esclarecida a situação, serão tratados os procedimentos relativos à devolução do corpo.

Entretanto, a trágica notícia da morte de Alessandro Belotti espalhou-se imediatamente em Porto Mantofano, mas também na cidade, onde o jovem tinha muitos amigos. Ela deixou muitas mensagens nas redes sociais para se lembrar dele. “Assim terminou a sua jornada nessa vida terrena … Você deixa um grande vazio … Não sei por que essas coisas sempre acontecem com gente boa, gosto de pensar que existe uma necessidade em um mundo paralelo. ..uma boa jornada imortal, meu amigo. ”