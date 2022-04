Adeus gasolina para carros

Com o advento do diesel e da gasolina, essa nova descoberta pode mudar tudo. Aqui está o que está faltando até que esteja pronto para ir.

As últimas semanas foram muito difíceis para os motoristas. O aumento vertiginoso do preço da gasolina e do diesel tem sobrecarregado os bolsos dos italianos. Mas pode haver luz no fim do túnel. Em breve poderemos ter um novo tipo de combustível, o que poderá nos poupar dinheiro.

Em 24 de fevereiro, o russo Vladimir Putin decidiu invadir a Ucrânia. Infelizmente, estamos caminhando para dois meses de conflito. que trouxe morte e destruição. Mas também graves danos à economia global, afetando os cidadãos.

Entre eles, é claro, Aumento no consumo e combustível. Gasolina e gasóleo ultrapassaram os 2 euros nas últimas semanas e até custam o mesmo. Para parar o aumento de preços, o governo italiano chefiado por Mario Draghi forneceu Redução temporária das taxas de produçãoResultando em preços mais baixos.

Agora parece que o poder executivo está direcionado para Desconto estendido em 25 centavos Sobre as taxas de venda de gasolina e gasóleo para os meses de maio e junho. O desconto atual, de fato, expira em 2 de maio. O Def, aprovado pelo Gabinete na semana passada, fornece US$ 5 bilhões em ajuda a famílias e empresas. A extensão até junho não será financiada pelo desconto de 25% nas taxas de produção no valor de US$ 5 bilhões, mas com impostos especiais de consumo adicionais cobrados pelo estado nos primeiros meses de 2022.

Mas claramente não pode continuar indefinidamente. Portanto, é uma boa ideia considerar uma alternativa. Já existe eletricidade no mercado como sabemos. Mas também sabemos que as infraestruturas para recarga de veículos verdes na Itália ainda são muito poucas. Mas, felizmente, a ciência pode nos ajudar.

novo combustível

A descoberta não está longe da Itália. Principalmente da Suíça. Assim, a Synhelion desenvolveu o chamado combustível solar, que pode ser usado em qualquer motor que funcione com qualquer combustível.. Tudo isso através de um receptor solar que facilita a produção de temperaturas muito altas.

O calor gerado é convertido em gás de síntese, uma mistura que se transforma em combustível como gasolina ou diesel. A partir daqui, obviamente, você pode ligar o carro e caminhar. Além disso, a Synhelion acredita que pode causar um impacto significativo no setor de aviação.

Os primeiros testes provarão que Trabalhos perfeitos de combustível novo. Que infelizmente Não está sendo comercializado no momento. Portanto, a empresa está tentando superar esse obstáculo sem importância. Ao atualizar a energia solar, os combustíveis líquidos serão economizados imediatamente com uma redução de 50-100% no impacto ambiental. Por outro lado, a implementação desta tecnologia solar também está na indústria cimenteira.

Nós o manteremos informado.