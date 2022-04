14 milhões de italianos viajam, Roma a metade mais desejável

Saudade das férias. Boom reservas para a Páscoa e arredores. Claro, a crise é assustadora. Contas e guerra são uma combinação mortal. Além disso, há pressão sobre a depreciação a caminho.

Estamos apenas no começo, a guerra agora é um evento de televisão e mídia para nós e seus efeitos ainda não foram produzidos. Quando isso acontecer, as consequências para o emprego e o consumo serão vistas, diz o economista Giulio Spinelli.

Há uma “discordância” em todo caso que parece óbvia e precisa ser avaliada: a produção industrial caiu no primeiro trimestre, por outro lado, o consumo das famílias aumentou, +5,1% em fevereiro (fonte Comfcommrcio). E agora um enorme renascimento nas reservas de hotéis. Cerca de 14 milhões de italianos viajarão, de acordo com uma pesquisa da Federalberghi. A interpretação unânime: o desejo de segurança, o sentimento de liberdade.

Cansado de fazer sacrifícios

Os italianos estão compreensivelmente cansados. Eles experimentaram três recessões em doze anos: a Grande Depressão de 2008 (depois do Lehman Brothers), a crise da dívida de 2011 (a queda de Berlusconi) e a pandemia (2020-2021).

E depois de 20 anos de “crescimento quase constante” (Bruno Vespa) no ano passado começamos com uma “tremenda recuperação”. Vamos, vamos sair do túnel. É hora de suspirar, e a loucura de Putin terminará conosco. O prejuízo para a exportação de nossas empresas pesadas, o prejuízo para o turismo, a explosão dos preços da energia. Tudo aumentou, a começar pelo pão e macarrão, a comida dos pobres. O gás bateu o recorde: + 1.200% em relação aos últimos dois anos.

absorção de primeira onda

A primeira queda de preços altos e alta energia passou sem problemas (mas deixou muitos solavancos). Porque? Economistas e sociólogos deixaram isso claro. Aqueles com os chamados altos rendimentos sofreram pouco ou nada. As pessoas menos abastadas puderam contar com a “economia de compras de baixo custo” que inclui pousadas, voos com desconto, ofertas de baixo custo, e-commerce, etc. Mas depois da Páscoa, depois de Ferragosto? É melhor não pensar muito nisso por enquanto. Eles dizem.

Retorno do desejo de viajar

Apesar do forte ceticismo deste momento histórico em particular, o desejo de viajar está de volta mais forte do que nunca. Talvez até mesmo para uma viagem para fora da cidade. O mecanismo de busca de voos Jetcost vê as pesquisas de voos aumentadas em 150%. Enquanto esses hotéis aumentaram 210% nos primeiros três meses de 2022. E os seus destinos favoritos de Páscoa e arredores? Itália. Acompanhamento de Espanha e Portugal.

Roma é a cidade mais procurada pelos viajantes internacionais. uma razão? Bons preços, riqueza cultural, beleza, show de degustação. Mesmo para os italianos, “Roma é o destino mais procurado do mundo”, observa Ignazio Ciarmoli, diretor de marketing da Jetcost. Rastreamento de Catânia e Nápoles. excelente.