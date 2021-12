Apenas uma equipe em 2021 apareceu em uma liga. Mas ele não teve sucesso

E um paradoxo, acima de tudo: O Porto, apesar de estar invicto apenas na Europa, não ganhou o campeonato! Na verdade, a temporada passada terminou com o segundo lugar atrás do Sporting. Os Dragões não fizeram isso por causa do início lento do campeonato no outono de 2020. As coisas melhoraram este ano; O Porto é o primeiro classificado ao lado do Benfica. Vamos ver se ele mantém uma seqüência positiva de sucesso no campeonato: afinal, vamos ver se bate o título português de maio.