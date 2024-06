Leo Al Hilal, o novo procurador dos portugueses: a posição do Milan

Leo Al-Hilal O que está por vir promete ser um verão quente para a gestão Milão. Além de ter que trabalhar duro para blindar o esforço Theo Hernández e MignonSociedade vermelho e preto Rafael deve resistir a novos ataques Leão.











Reportado por Horário de Brasília, um clube em particular está a considerar seriamente o extremo português. eu’Al-Hilal Ele estará pronto para voltar à boa forma pelo Leo, então uma oferta oficial ao Milan será feita nos próximos dias.

Depois de atingir o número 10 já Vermelho preto No verão passado, o clube em questão tentará reconquistar o ex-jogador do Lille, trazendo-o para o campeonato saudita e com o objetivo de melhorar um elenco que já conta com rostos como Neymar, Milinkovic-Savic e Koulibaly.









Leo Al Hilal, pressão crescente: a posição do Milan

Al Hilal leva Rafael a sério LeãoO Milão Ele não queria saber. Não há dúvidas no clube de Jerry Cardinal: os portugueses Theo Hernandez e Mignon É considerado irreversível E só pode sair se um clube decidir pagar a cláusula de rescisão 175 milhões. O jogador já deixou claro que qualquer decisão sobre o seu futuro só virá depois do Europeu.