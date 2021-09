Quarto lugar para Genzo / Bilan e Shira. Silver Mancarilla em Parakanoa! – OA Sport

Clique aqui para atualizar a transmissão ao vivo

11.55: Estas são as campeãs finais do K1 200m feminino: Ginzo (ETA), Stencils (Sui), Podolskaya (Ross), Lukes (Hon), Alchikevich (Paul), Novakovic (Swarm), Portela (Bor), Paoletti (Pen)

11h50: Agora a cerimônia de premiação

11,48: Em poucos minutos, a Final Especializada Olímpica, corrida K1 200m feminino com Francesca Ginzo, também finalista em Tóquio, que competirá na água 1

11,46: O domínio absoluto do húngaro Gazo, que conquistou a medalha de ouro no K1 1000. Prata para o britânico Proton, bronze para o dinamarquês Knudsen. Último lugar para Agata Fantini, que perdeu drasticamente o ritmo na final

11,44: Na metade da corrida Gazso na frente do Proton. Boa corrida até agora para Fantini

11,39: Itália novamente na final em breve no K1 1000m feminino com Agata Fantini na água 9. Campeões: Kakol (Pol), Paloudova (Cze), Hryschun (Ukr), Gazso (Hun), Stepanova (Ross), Proton ( GBR), Ferek (Noor), Knudsen (Den), Fantini (Etta)

11,36: Uma vitória em troca do alemão Schibner, que trouxe a primeira medalha de ouro para a Alemanha, prata para o tcheco Fuksa e bronze para Adolf da Hungria. 8º lugar para Blue Tacchini

11h34: No meio da corrida Tarnovschi na frente, depois Fuksa. Os turcos permaneceram

11,29: Carlo Taccini na largada da corrida masculina C1 1000m. AZUL NA ÁGUA 1. Campeões da final: Takeni (ETA), Cordova (Cub), Pietro (Bler), Fuchsa (CZ), Tarnovci (Mda), Bart (Fra), Schebner (Ger), Adolf (Hon), Kaminsky (Paul)

11h25: Ele terminou em quarto com uma bela recuperação final para o blues Andrea Scherra, que teve um ótimo resultado. O português Pimenta, conquistou o segundo lugar para o campeão olímpico húngaro Kopasz, e o terceiro para o bielorrusso Uribe resistindo ao regresso de Schina.

24/11: No meio da disputa entre Pimenta e Copas na frente, Schera segue lutando pela medalha de bronze

11,21: jogadores no início

11h15: O K2200 Women’s Awards Gala está agendado

14/11: Andrea Skerra busca uma medalha no K1 1000 masculino. O azul é a 3ª água e é apreciado nas rondas de qualificação. Estes são os atletas titulares: Smith (Gbr), Olijnik (Ukr), Schera (Ita, Pimenta (Por), Kopasz (Hun), Yurenia (Blr), Miller (Ger), Poulsen (Den), Zdelar (Srb))

11,11: A Ucrânia imediatamente assumiu a liderança e conquistou o ouro no K2500, a prata para Cuba, que venceu a Hungria na final, que deve ficar satisfeita com o bronze

11.07: A primeira final da Special Olympics marcada para hoje. É a corrida C2500m feminina sem blues no início. Partes: Moldávia, Espanha, Bielo-Rússia, Hungria, Ucrânia, Canadá, Polônia, Cuba, Rússia

11.05: 4º lugar empatado com a Bielorrússia para a excelente Itália com Bilan e Ginzo, que foram os primeiros campeões juntos. Sucesso da Rússia, que conseguiu contornar os húngaros, terceiro lugar da Polônia. O azul está a menos de 4 décimos do pódio

11.03: Falso início

10.59: Estas são as finalistas femininas do K2 200m: República Tcheca, Áustria, Polônia, Bielorrússia, Rússia, Ucrânia, Hungria, Itália, Portugal.

10h55: Em alguns minutos, começaremos com as finais em canoa. O primeiro, o K2 200m feminino, vê as azuis Irene Bilan e Francesca Ginzo na largada

10h50: Vitória olímpica do ucraniano Yemelyanov que dominou os primeiros remos, o segundo lugar do britânico Oliver e o terceiro do espanhol Valle. Klopeh fecha em sétimo segundos e meio da área de coroação

10,48: Itália novamente com Quadzo Kloppeh na largada na final dos 200m KL3. Campeões: Kiss (Hun), Keri (Gir), Carvalho (Bra), Vale (ESP), Yemelyanov (Ukr), Oliver (JBR), Sorolo (Paul), Klokbah (ETA), Young (JBR)

10h45: Quarto lugar, como nas Olimpíadas, para Eleonora de Paulis que faltou algo na final para chegar ao pódio. Primeiro lugar para a Ucrânia Mazhula, que confirma sua vitória olímpica, segundo lugar para Alemanha Mueller e bronze para Chile Wollermann.

10,41: Primeira medalha do dia para a Itália ainda na água na próxima corrida, KL1 200m feminino com Eleonora Di Paolis. Inicialmente: Pulai (Hun), Wollermann (Chi), Dupik (Rus), Mueller (Ger), Mazhula (Ukr), De Paolis (Ita), Azevedo (Bra), Pelugner (Ger), Bracamonte (Arg)

10.39: É ARGENTOOOOO MANCARELLA !!! O azul começou bem forte e finalmente foi remontado pelo ucraniano Syniuk! Boa corrida para o azul! Bronze para o austríaco Svoboda. A separação de Mancarila de Snook foi de apenas 18 centavos

10.34: Federico Mancarella, bronze olímpico e vice-campeão mundial, está nos metros KL2200. Al via Spatai (Kaz), Phillipson (Gbr), Beighton (Gbr), Paulo (Bra), Mancarella (Ita), Syniuk (Ukr), Svoboda (Aut), Atamanuk (Arg), Velhun (Ukr)

10h32: Outro adereço britânico! A vitória do açúcar de pescoço sobre o compatriota Gordon. Terceiro lugar para o francês Barbossa. Oitavo lugar da Embriaco, não muito longe da área de medalhas

10,29: O primeiro azul a largar na próxima corrida, KL3 200m feminino, é Amanda Impriaco. Inicialmente Ripa (Swe), Laberer (Ger), Molnar (Hun), Gordon (Gbr), Sugar (Gbr), Barbosa (Fra), Santelli (Bra), Kozikowska (Pol), Embriaco (Ita)

10,27: Os britânicos dobraram com o domínio de Henshaw claramente impondo-se contra o compatriota Wiggs. 3º lugar para Varga húngaro

10.23: O KL2 200 feminino em breve começará novamente em Parakanoa com Kubas (Pol), Adler (Ger), Varga (Hun), Wiggs (Gbr), Henshaw (Gbr), Andreeva (Rus) Felipe (Esp) no início, Miyajima (Japão)

21/10: Ouro para o Hungarian Soba, Prata para o Brasileiro Santos, Bronze para o Hungarian Kiss

19/10: Logo a primeira final do dia, a final KL1 200 Paracanoa. Al via Diaz (Arg), Santos (Por), Boulle (Fra), Silva (Bra), Kiss (Hun), Suba (Hun), Ilichev (Rus), Gromov (Rus), Al Khalifa (Ger)

10.17: Francesca Genzo estará na largada do K1 200 e a última tripulação italiana na final de hoje será o C2 1000 masculino com Casadei e Vykhodtsev

10.15: Carlo Taccini tentará em C1 1000 começando na Água 1, depois Agata Fantini no K1 1000 Feminino

10.13: Depois de Andrea Skerra no K1 1000

10h10: A primeira tripulação azul a competir no barco hoje será a mulher K2200 com Bilan e Jinzo

10.07: Alessandra Embriaco largará nos KL3 200m, Federico Mancarella no KL2200m, Eleonora De Paolis no KL1200 e Kwadzo Klokpah nos KL3 200m

04/10: A primeira parte do programa é dedicada às finais de kayak em Paracanoa com quatro italianos em busca de medalhas

10.02: Há seis barcos azuis na largada nos majors programados para hoje

10h00: Bom dia amigos da OA Sport e bem-vindos à transmissão ao vivo do primeiro dia das Finais do Campeonato Mundial de Canoagem em Copenhagen.

Programa, horários, TV, transmissão ao vivo e competição italiana no sábado, 18 de setembro

Olá a todos e bem-vindos à transmissão ao vivo em texto completo das primeiras finais do Campeonato Mundial de Seniores em Lancha. Esta manhã italiana eles procurarão um lugar no pódio Os italianos na corrida, Agata Fantini, Andrea Schera, Carlo Tacchini, Federico Mancarella, Francesca Genzo, Irene Bellan e Kwadzo Klokpah.

Hoje eles estão na programação Finais a partir de doze majores: K1 1000 masculino, C1 1000 masculino, K1 1000 feminino, K1200 feminino, C1500 feminino, K2 1000 masculino, C21000 masculino, K2500 feminino, C4500 masculino, K4500 masculino. Antes das finais da Canoa A acontecerem Finais A do Parakanoa Kayak.

Trazido a você pela OA Sport Transmissão ao vivo de texto completo Desde as primeiras finais do Campeonato do Mundo Sénior de Lanchas: notícias em tempo real, minuto a minuto, para não perder nada, das corridas azuis que vão decorrer a partir das 10h20. Boa diversão!

