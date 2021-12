Dois jogos em Portugal foram adiados

Em Portugal, os dois jogos da Primeira Liga no próximo fim-de-semana foram adiados devido ao surto da Covid: Tondela-Moreirense e Vizela-Beleneses.

o COVID-19 De volta à terrível Europa, depois de vários meses em que parecia que a situação havia se estabilizado e que o aumento de casos em muitos países também estava afetando o futebol. Depois de alguns clubes alemães terem decidido jogar alguns jogos à porta fechada, as autoridades de saúde portuguesas decidiram adiar os jogos do campeonato. Belainensis Nasceu em Tondela Por causa do surto da doença que afetou os sócios do clube.

No passado sábado, o Lisboa entrou em campo com nove jogadores e perdeu por 7-0 para o Benfica num jogo que foi interrompido aos 46 minutos porque a equipa de Felipe Cândido saiu com apenas seis jogadores em campo: a situação dentro do clube português é muito pior porque 79 as pessoas agora estão isoladas e sofrendo. A maioria delas tem sintomas compatíveis com Covid. A situação surgiu porque os jogadores de futebol Kafu Feti e Yaya Sithole foram convocados pela África do Sul para as eliminatórias para a Copa do Mundo Qatar 2022, e o continente africano está entre os mais afetados pela fórmula Omicron, que conta com 19 integrantes do equipe. clube.

Esta decisão não afetou apenas essas duas equipes, porque uma situação semelhante aconteceu com o Tondela vs. Morerency: O encontro não vai ser disputado devido ao surto que desde a semana passada atinge todo o plantel de Viseu.

Nem todo mundo tinha ouvido essa notícia sobre os adiamentos antes Liga Premiada. o Vizela Anunciou em comunicado o adiamento do jogo com o Belenenses e criticou duramente a empresa de saúde Lisboa por afirmar que o isolamento começou no passado sábado, dia em que o clube jogou contra o Benfica, e vai até 10 de dezembro. Além disso, lamentou que o Belenenses não explicasse de imediato a situação de forma clara, referindo-se ao “Mudando a regra geral de solidão para positividade, diferente da solidão por contato.”

O Vizela-Beleneses joga no dia 2 de janeiro de 2022 enquanto o Tondela-Moreirense é recuperado no dia seguinte. Depois de alguns meses de descanso, o futebol tem que lidar com a epidemia novamente.