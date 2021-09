Impacto de Ronaldo na Premier League

Cristiano Ronaldo está de volta com uma presença avassaladora nos relvados da Premier League, uma influência que vai além do que o campeão português faz em campo. Metas são apenas parte do que CR7 traz para a equipe: um exemplo convincente, uma mentalidade a ser imitada.

Cristiano Ronaldo O protagonista imediatamente em sua segunda aventura em Manchester UnitedComeçando da melhor maneira possível do ponto de vista pessoal: 3 gols nas duas primeiras partidas e manchetes em jornais e sites. Nem tudo é ouro para o Solskjaer, já que após a vitória da Premier League sobre o Newcastle veio a pobre derrota na Champions League contra o Young Boys, mas CR7 está sorrindo enquanto contempla sua lista monstruosa de gols que continua a crescer.

O campeão português já deixou claro aos companheiros que uma coisa é essencial para ele na equipa: vencer. e o coronel Seu exemplo já está puxando o vestiário: simboliza o que aconteceu no jantar no hotel na véspera de sua estreia e foi narrado pelo goleiro do Red Devils, Lee Grant. Nenhum jogador se atreveu a comer demais um garfo e ver o que Ronaldo comia: “Normalmente, ao organizar um jantar de grupo, é permitida uma sobremesa ou um pedaço de bolo no final. Mas na sexta-feira passada nenhum dos jogadores tocou neles porque todos estavam olhando para o que estava no tabuleiro de Cristiano – Grant revelado – Tinha quinua, abacate e ovos cozidos. Esse cara já está em uma forma incrível“

Autodisciplina espartanaÉ a base para a grande longevidade esportiva do CR7. Impossível não seguir um exemplo deste poder, explica-o bem com uma imagem muito colorida diga minha religião Em seu pilar sobre o sol:Esta história parece ser verdadeira. Eu teria feito o mesmo se Ronaldo tivesse entrado no vestiário. Na verdade, se eu visse o Ronaldo me comendo ** a cavalo para uma refeição pré-jogo, eu comeria *** a cavalo também!“

READ Pirlo and Six Appreciation, mas ... Quando Cristiano Ronaldo joga pelo Manchester United: Quando voltar para Old Trafford

A lenda de Watford, que se mudou para Birmingham este ano após 11 temporadas, explica seus ingredientes Efeito Ronaldo Sobre os companheiros:Todo mundo sabe o quanto ele se cuida. Vimos isso quando ele tirou a camisa depois de marcar por Portugal e quebrar o recorde de artilheiro das seleções na semana passada. Quer dizer, como jogadores profissionais, não somos ruins fisicamente, mas tem se falado muito sobre isso. Todo mundo estava com ciúmes daqueles seis pares de abdominais. Se Ronaldo virar seu companheiro de equipe, não é como imaginar que você pode ser tão bom quanto ele, mas você verá o profissionalismo dele de perto e vai querer emular tudo o que ele fizer para ser o melhor que puder.“

“Se o Ronaldo tivesse treinado às oito da manhã, eu teria treinado às oito da manhã, e se ele tivesse terminado às sete da noite, eu teria terminado às sete. – Segue minha religião – Há muitos grandes nomes no vestiário do United, mas Ronaldo é a elite da elite e acho que todos vão admirá-lo. Sou um homem bastante confiante, mas se Ronaldo entrasse e me cumprimentasse, eu teria sussurrado algo e baixado o queixo …Admiração sem limites, que explica com clareza o que Cristiano Ronaldo traz para a equipe: um exemplo, uma mentalidade, uma receita de sucesso.