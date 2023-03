Chuveiro gelado de Valongo Forte, Final Eight corre perigo

Apesar do triunfo (3-2) no circuito de Lodi, o Gds Impianti Forte dei Marmi está agora a um passo da eliminação da Liga dos Campeões. Graças à vitória de Valongo em Barcelona, ​​pode não ser suficiente para o catalão Rossoblu derrotar os catalães em Balaforte na quinta-feira, dia 23, devido a um saldo de gols pior em relação ao português. No circuito Lombard, a equipe Versilia vem sofrendo, mas fez por merecer os três pontos com desempenho crescente. Essa é a análise do técnico Mirko De Gironi (foto): “Levamos o jogo para casa com dificuldade, mas na minha opinião, até pelas chances que tivemos, nossa vitória é merecida. Tem muita coisa que ainda precisa melhorar”, comentamos. sabemos disso e estamos trabalhando nisso, mas tenho que agradecer aos meninos por colocarem seu coração e alma na pista. Lodi estava perdendo um jogador importante como Najera, mas não tínhamos nem 50 por cento de Turner devido à contração. Fizemos um jogo acima de tudo com ânimo e o facto de o termos conseguido vencer dá-nos confiança para o futuro.A vitória do Valongo em Barcelona não muda o nosso ponto de vista: jogamos tudo na primeira mão. catalães. Vamos enfrentá-los com as nossas armas, esperando que estejam numa fase relaxada, como penso que também aconteceu com o Falongo.” Resultados da quinta jornada da Liga dos Campeões.

Grupo A: Benfica 2-2 Liceu, Oliverense 4-0 Calafell. B: Sarzana Treseno 2-4, Porto Noya 5-1. R: Lodi GDS Forte 2-3, Barcelona-Valongo 3-4. Q: Reus 1-4 Barcelos, Sporting Saint Omer 6-1.

Tabelas de classificação. Grupo A: Benfica 11, Oliverence 7; ensino médio 6; Calafell 2. B: Porto e Tresino 11; tédio 5; Sarzana 0.H: Barcelona 12; Valongo e Gds Forte 8; Distinções 0. D: Sporting 10; Barcelos 9 Rios 7 St Omer 3. Barcelona, ​​Benfica, Tresino e Porto já se qualificaram para as meias-finais marcadas para Viana do Castelo (Portugal) de 4 a 7 de maio: os quartos-de-final decorrerão na quinta-feira, 4 e Sexta-feira 5, semifinais no sábado 6 e domingo 7 Final.

GA