Carta de Ronaldo, veja o documento Não Deveria Ter Existido: O que é

Todos o chamavam de “o documento que não deveria estar lá”, mas hoje está nas mãos do guarda financeiro e, acima de tudo, à disposição dos investigadores que investigam o caso da Juventus. Vamos falar sobre O famoso “Cartão Ronaldo”.O documento secreto assinado entre os bianconeri e o talento português para adiar o pagamento do salário do jogador nos anos da crise provocada pela Covid. O acordo econômico secreto nunca foi incluído nas demonstrações financeiras do clube, por isso era tão importante ter esse documento na investigação envolvendo a velha. E agora também o CR7 Você pode entrar com uma ação civil contra a própria Companhia Piemontesa.

Cartão Ronaldo e o que contém

O furo do documento é que “teoricamente não deveria existir”, citando o chefe do escritório jurídico da Juventus. Cesar Gapaccio E o diretor esportivo do clube Federico Cherubiniassinado por Corriere della Sera Que publicou na edição de hoje as primeiras linhas do documento assinado pelo então Diretor da Área de Futebol da Juventus Fabio Paratici, agora no Tottenham. “Caro Sr. Cristiano Ronaldo dos Santos Aveiro,lê o editorial, com o assunto “Convenção Suplementar I – Redação Suplementar”.

O documento refere-se a dois anexos: a.Um documento relativo ao bônus adicional reconhecido a seu favor” é um “Contrato adicional de anuidade por escritoAssim será, segundo correiodessa margem decorrente de uma manobra salarial relacionada com a época 2020-2021 em que a renúncia fictícia de vencimentos mensais foi realizada por alguns jogadores da Juventus (Já falamos aqui sobre a possibilidade de Ronaldo voltar à Europa)

A carta afirmava que “ao confirmar as obrigações assumidas nos referidos documentos, a Juventus compromete-se a cumprir”.Até 31/07/2021 O Contrato de Doação Suplementar reescrito em formulários federais “Outros Contratos” não está disponível no momento, e o “Contrato Suplementar devidamente assinado”. Este documento, com seus apêndices, não Não foi depositado na Liga de Futebol Indicará a dívida restante que a empresa acumulou com os portugueses antes de ser transferida para ele Manchester United. Números nada desprezíveis com o facto de, segundo as investigações, a Juventus ainda ter perto de 20 milhões de euros para pagar.

Segundo os juízes, a dívida com o jogador de futebol Eles não seriam orçados de qualquer maneira.

Ronaldo e Juventus investigam

Agora, porém, surge uma pergunta: o que faria Cristiano Ronaldo? De acordo com relatórios de Corriere della Sera Os promotores já haviam pedido ao talento português uma conta e o motivo do documento, mas o atual atacante do Al-Nassr nunca compareceu perante os juízes (Aqui, falamos sobre a quebra de recorde de CR7).

Uma vez que o jornal apareça, não se pode descartar a possibilidade de os portugueses entrarem com uma ação cível contra a empresa piemontesa, mas por enquanto o advogado de CR7, Salvador Pino E John Shehata Eles confirmaram que seu cliente não veria esses papéis e não teria cópias deles.

No entanto, se ele assina ou não o documento, não muda muito para a jurisdição. Na verdade, segundo os investigadores, o principal é que a Juventus, autora do reconhecimento da dívida que lhe é devida de 19,6 milhões, o fez. Deve-se ressaltar que os portugueses não estão inscritos no registro de suspeitos e, portanto, nada arriscam do ponto de vista da lei italiana.