Lukaku e o pesadelo da lesão: “Peso 102 quilos, não quero que me aconteça como Kompany”

O avançado do Inter narrou o seu calvário: “Fiquei suspenso 6 meses, pensei muito: não quero estragar o meu corpo.”

emInter renascido, Romelu LukakuPrincipalmente no último período. Assim como já fez em 2019, quando se destacou em seu primeiro ano na Itália com Conte fora do banco, marcando 34 gols em todas as competições.

Na Série A, primeiro e segundo colocados, depois conquistou o Scudetto como rei graças aos 24 gols marcados naquele torneio. Nos Nerazzurri, Big Rom renasce, e no primeiro episódio do novo documentário Chefe dos vídeos O One for All revelou os motivos de ter optado por deixar o Manchester United para aceitar o estádio do Inter.

“Não estou mais feliz na Inglaterra – palavras de Lukaku – Eu queria algo novo, estava faltando alguma coisa, então fui embora. Minha mente estava em outro lugar. Senti que não poderia me desenvolver. você foi dado. É por isso que deixei a Premier League e a Inglaterra, porque não estou mais feliz. Então pensei: agora para onde eu vou? Na Itália! Minha família está feliz aqui agora.”

Lukaku também falou ao documentário sobre a lesão na coxa que complicou o início da temporada, mas o ensinou a cuidar melhor do corpo.