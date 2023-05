Ugarte para 60 milhões do Sporting

Lisboa, Portugal) – 222 milhões cada Neymar180 cada Mbappé68 cada hakimi64,5 para Cavani, 63 para maria E … 60 cada Ugarte. Médio uruguaio do Sporting de Lisboaque segundo o jornal português Record – rumores confirmados pelo L’Equipe – já conheceu o homem de mercado do PSG, Luis Campos, ele se tornará de fato O sexto jogador mais bem pago da história do clube francês. A propriedade rural, que se instalou à sombra da Torre Eiffel em 2011, apesar de ter acumulado títulos nacionais nos últimos anos, ainda que muitas vezes com muita dificuldade, como nesta temporada, segue em busca do seu primeiro título continental. no entanto, Al-Khelaifi frequentemente dava uma ideia Gerenciar um time de futebol fantasia Ao invés de um clube mundialmente famoso, com períodos de gastos, não só para reservas, mas sobretudo para contratações difíceis de alcançar: basta pensar em Messide Barcelona, ​​​​mas também por acaso Donnarummano momento de eventos que terminam com o Milan e são perseguidos pela Juventus, ou o exemplo mais recente de Skriniaragora no final de sua aventura no Inter.

Ugarte para Paris Saint-Germain: negociações avançadas

Record e L’Equipe falam sobre “negociação avançada“até o ponto onde”e nem mesmoInclusão de alguns clubes da Premier League Ele pode explodi-lo“: Ugarte, ligado ao Sporting até 2026,”Será adquirido pelo PSG mediante pagamento Cláusula de rescisão fixada em 60 milhões de eurosO meio-campista uruguaio de 22 anos, que faz parte do rico time de Jorge Mendes, disputou 47 partidas até agora nesta temporada em todas as competições, incluindo a segunda mão das quartas de final da Liga Europa. Contra a Juventus, onde ganhou um pênalti por 1 a 1 para EdwardsApós a liderança de Rabiot.

