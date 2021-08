Insigne deixa Napoli, revolução no ataque: Arsenal ou Tottenham

distintivo

a As últimas notícias do mercado de transferências sobre o futebol do Napoli e o futuro de Lorenzo Insigne. Por que também revelou o site Transferências a Napoli pretende ganhar dinheiro com o Insigne, Arsenal e Tottenham estão prontos para comprá-lo. capitão Futebol em Nápoles Enquanto isso, ele espera em silêncio porque gostaria de jogar pelo menos uma vez na temporada passada com o Napoli e, na verdade, gostaria de assinar uma renovação de contrato. Espera-se que De Laurentiis fique cara a cara, mas não parece querer agradar o campeão europeu em números.

mais recente que Transferência de mercado de Nápoles

O futuro Insigne Nápoles, o mais recente

Chegado Notícias empolgantes para o mercado de futebol do Napoli e o futuro de Lorenzo Insigne. ênfase Por Lorenzo Insigne no SSC Napoli Está longe de ser seguro. O atacante italiano foi uma das estrelas da recém-concluída Euro 2020 e tem um mercado diferente. Até agora, porém, ninguém (exceto Zenit, um destino que a Insigne não apreciou) enviou o pedido de 30 milhões de Nápoles. Grandes times europeus estão considerando chegar ao mercado, oferecendo-os gratuitamente no próximo ano. Enquanto isso, Insigne espera sem pressa, porque ficar em Nápoles por mais um ano e tantas outras pessoas de acordo não passa de um prazer para ele.

Insigne Naples

Você também pode estar interessado >>> Renovação da Insigne Napoli, contrato vitalício com a De Laurentiis

Mercado de transferência em Nápoles: venda do Insigne Napoli, Arsenal ou Tottenham

Nos últimos dias, o nome Lorenzo Insigne foi associado a várias bandas. Principalmente o Inter para substituí-lo e Dzeko (já comprado) após a saída de Romelu Lukaku. Atlético de Madrid e Zenit, mas agora, na segunda posição, também está sob o capitão do Napoli Fishajes.net é um Insigne é o forte interesse do Arsenal e do Tottenham na Premier League. Arsenal e Tottenham estão se preparando para grandes jogadas no ataque e revolucionando o setor ofensivo por este motivo O nome de Lorenzo Insigne aparece nos gols do Arsenal e do Tottenham.

Mercado de transferência Insigne Nápoles

Você também pode estar interessado >>> Nápoles, Insigne nos bastidores: a rejeição de 8 milhões do Zenit

Calciomercato Napoli calcio, Insigne aguarda renovação

Agora será preciso entender se as duas seleções vão convencer Napoli e Insigne a se mudarem. Porque muito também vai depender do Napoli. Se o ADL tiver que elaborar a oferta certa, então Insigne não estará lá mais de um momento para assinar a renovação com o Napoli.