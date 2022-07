Real Madrid – Juventus 2-0: Benzema com um pontapé de grande penalidade, depois Asensio bis. Juventus dura pouco | primeira página

O Real Madrid conquistou sua primeira vitória nesta rodada nos EUA e a Juventus em vez de sua primeira derrota. Os bianconeri cometem erros com mais frequência e em um ritmo muito menor do que os campeões europeus. A partida está equilibrada por um tempo, a partida está fragmentada, mas a Juventus está resistindo. No início, apenas o travessão impediu a cobrança de falta de Bonucci, mas o Real passou aos 19 minutos: Benzema cuidou de um pênalti, que Danilo causou em Vinicius depois que o lateral da Juventus sempre se viu sem vontade de passar foi um pouco assim . por Vlahovich. No segundo tempo só tem Real, Perin salva tudo em Carvajal e Benzema, mas depois de entrar no Real 2, a velocidade se torna insustentável para Juventus e Asensio dobra aos 68 minutos.

Real Madrid – Juventus 2-0

Tags: plataforma ponto 19′ Benzema; 23 ‘Rua Asensio.

Real Madrid (4-3-3): Courtois; Carvajal (18′ Vazquez), Militão (1′ Rudiger), Alaba (18′ Nacho), Mendy (18′ Vallejo); Modric (Rua Ceballos 18′), Casemiro (Rua Chuamini 18′), Croce (Rua Camavinga 18′); Valverde (18 Asensio), Benzema (18 Hazard), Vinicius (18 Sant Rodrigo).

Disponível: Lunin, Canizares, Odriozola, Mariano Diaz, Latasa.

Rebanhos de Ancelotti.

Juventus (4-3-3): Perrin (Rua Pinsolio 25); Danilo (31′ Barbieri), Bonucci (19′ Gatti), Bremer (25′ Rugani), Alex Sandro (25′ Pellegrini); Zakaria, Locatelli (31′ st Cudrig), Fagioli (19′ st Rovella); Di Maria (1′ Quadrado), Vlahovic (19′ Aki Saint, 25′ Saint Soleil), Kane (31′ Saint da Graça).

Disponível: cravos.

Rebanhos Allegri.

Aviso: 38º Asensio.

Coroa

1′- Prepare-se e Real marca com Benzema, mas Valverde está impedido

10′ – 1º anel Juventus, na esquerda Kane e Alex Sandro avançam, depois Vlahovic tenta colocar a cabeça nele, mas não encontra forças

12′- Cruz de Bonucci! Fagioli recebe cobrança de falta, o capitão vai até a bola e acerta o canto da trave.

19′ – um verdadeiro gol! Benzema não perdoa pênalti, pênalti ganho por Vinicius que publica Danilo. Lateral brasileiro foi pego não pronto para passar Vlahovic de volta

42′ – Vinicius cabeceia para a direita, a bola sai da rede.

44′ Na cobrança de escanteio de Di Maria, Bremer espera todos, exceto um cabeceamento de Kane.

a outra metade

1′ – Primeira mudança da Juventus fora do Di Maria e dentro do Cuadrado. Mudança real também: há Rudiger para Militão.

14′- Grande trabalho do Real Madrid, o draft leva Carvajal a chutar de uma boa posição, mas Perin bloqueia seu caminho.

17′ – Impressionante Perin na mão esquerda em torno de Benzema, o goleiro chega com a ponta dos dedos: Que defesa!

23′ – um verdadeiro gol! A Juventus está com problemas, Hazard dita os tempos, Vallejo da esquerda pega um Asensio muito livre que marca o gol vazio. Real – JUVE 2-0

40′ Assistindo a Juve novamente: Rovilla para Barbieri, mas nem Codrigue nem da Graça encontram o toque na frente do gol.

46′ – Ele terminou 2-0.

