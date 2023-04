“Todo mundo se segura, o Benfica tem uma grande chance. Estamos perto de Lukaku. Em Inzaghi…”

é Javier Zanetti, vice-presidente do Inter, convidado especial do “Supertele”, programa do DAZN apresentado por Pierluigi Pardo. A conversa de Alessandro Alciato, à margem do campeonato juvenil “Manlio Celes”, parte de uma certa questão, o nível de serenidade do argentino: “Sou sempre positivo e confiante, apesar de algumas dificuldades que temos principalmente no campeonato – ele garante Bobby – teremos uma grande chance hoje quarta-feira “.

Por que há dois Inter em termos de desempenho?

“É difícil encontrar uma explicação, também nos fazemos esta pergunta. O principal é que todos nos unamos à luz da oportunidade da Grande Quarta-feira.”

Uma mensagem para os fãs.

“Agradecemos a eles porque sempre nos apoiaram, sempre estiveram perto de nós, o San Siro está sempre cheio e isso deve ser enfatizado. Na quarta-feira estaremos todos juntos para tentar chegar às semifinais da Liga dos Campeões que sentimos falta há muito tempo e esperamos que a equipe possa responder em campo.”

Tanta conversa sobre a cúpula pós-Monza, qual é o resumo?

“Suponha que sempre conversamos, eu gosto especialmente de fazer isso com a cabeça limpa no Pinetina no dia seguinte à partida. Vamos tentar entender os motivos dessa tendência no campeonato, vamos tentar nos espremer nos momentos de dificuldade, todo o foco deve ir para quarta-feira.”

Parece que Lukaku está passando por um momento muito difícil: você tem uma explicação? Inzaghi está sempre em discussão, como ele pode ficar calmo?

“Em relação ao Romelu, acho que essa longa lesão pesou muito: é difícil se recuperar bem para um jogador com as características dele. Temos que ficar perto dele porque ele pode ser decisivo, tem que manter a cabeça calma; momento, mas só ele pode dar respostas positivas.Quanto ao treinador, diria que sempre demonstrou um grande profissionalismo, para além do facto de também entender que o desempenho do campeonato não chega quando olhamos para o valor da nossa equipa. Quarta-feira há uma grande oportunidade, e depois entre o campeonato e a copa tentamos mudar esta tendência não tão boa.”

