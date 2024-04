Vitória da equipa desportiva KTM PRO RACING no Grande Prémio de Portugal

Vitória da equipa KTM PRO RACING SPORT de Alex Belometti no Grande Prémio de Portugal em Valpacos com Manuel Verzeroli na categoria Juvenil e Max Ahlen no pódio na categoria Junior

O fim de semana de 12 a 14 de abril foi simplesmente mágico, impressionante e emocionante para a equipe KTM Pro Racing Sport de Alex Belometti em Valpacos, Portugal, pelo segundo Grande Prêmio consecutivo do Campeonato Mundial FIM EnduroGP de 2024.

E em particular com o jovem piloto do projecto Pata Talenti Azzurri, Manuel Verzoli, duas vezes primeiro na categoria juvenil e campeão de um dos Grandes Prémios mais emocionantes dos últimos anos e não só!

Se Verzeroli dominou a categoria Juvenil, o sueco Max Ahlin na Classificação Geral Júnior e na categoria Júnior EJ2, não foi exceção num filme com final feliz; Terceiro e segundo no geral, e segundo duas vezes no EJ2.

Brevemente; Um grande desempenho para recordar, seja para Verzeroli, Ahlin ou toda a equipe de Alex Belometti; Desejado, sonhado, buscado, desejado, alcançado!

A prova organizada pelo Moto Club Usprigozus Grupo TT de Vilarando local disputou-se numa distância de 48,5 km. Deve ser repetido 3 vezes ao dia numa distância de 145,5 km. A que se soma mais meia volta para voltar a participar duas vezes na prova cruzada, três voltas especiais que os pilotos enfrentam na seguinte ordem: uma prova extrema de 1,6 km, uma prova de enduro de 6,00 km e uma prova cruzada de 3,8 km .

Um total de 11 etapas especiais foram realizadas no sábado, com um SuperTest de 1,0 km adicionado na noite de sexta-feira. É realizado das 20h às 22h com iluminação artificial. Houve 10 etapas especiais no domingo, totalizando 22 etapas especiais nos dois dias de competição.

E se os números não mentem, só olhar para os resultados das 22 especiais realizadas em Valpacos não será suficiente.

Verzuli: 6 primeiros, 6 segundos, 4 terceiros, 4 quartos, 1 quinto, 1 sexto.

Elegíveis: Juniores gerais, 3 primeiros, 8 segundos, 3 terços, 5 quartos, 1 oitavo, 2 noventa; Enquanto em EJ2: 4 primeiros, 10 segundos, 5 terceiros, 1 quarto, 2 quintos.

A próxima corrida da equipe KTM Pro Racing Sport de Alex Belometti será a segunda rodada do Campeonato Italiano na Sicília, em Caltanissetta, de 27 a 28 de abril.

Alex Bellometti, gerente de equipe: “Duas vitórias na categoria Juvenil com Verzuli. Na categoria Junior na geral, dois pódios para Max Ahlin e dois segundos lugares na categoria Junior EJ2. Não é só muita diversão, mas aqui em Portugal, em palcos de pedra, lama e relva , e entre as fileiras de eucaliptos, o que conseguimos Tem um significado muito especial. Foi um grande desempenho para os nossos pilotos, mas também para toda a equipa, a quem agradeço infinitamente pelas emoções que transmitiram. O pódio juvenil e júnior foi uma grande honra. Acho que parte desses sucessos também se deve ao apoio inestimável que eles têm apresentado pela KTM-Farioli que acreditou em nós e ainda acredita em nós. tivemos uma ótima corrida e agradeço a todos os patrocinadores e parceiros técnicos pelo apoio.”.

