Fórmula 1: Verstappen já é profissional no Bahrein, Leclerc se aposenta – F1

Max Verstappen começa de onde parou: vencendo e abrindo da melhor forma possível a temporada 2023 do Mundial de Fórmula 1. O Holandês Voador dominou o Grande Prêmio do Bahrein e perseguiu todos atrás dele Red Bull, perfeito em todas as situações. , capaz de oferecer um desempenho impecável de alto nível. O ritmo imposto pelo bicampeão mundial logo pareceu insustentável aos adversários, que aos poucos se separaram. No final, o outro Red Bull comandado pelo mexicano Sergio Perez e o formidável Aston Martin comandado pelo imortal Fernando Alonso terminaram com muita habilidade atrás do holandês. E os carros da Ferrari? Charles Leclerc fez uma boa largada, e terminou em segundo, mas na volta 41 teve que parar o "vermelho" na lateral da pista, saiu e rumou para os boxes, admitindo que "em termos de performance, fomos uma corrida fora de alcance. Eles encontraram algo, na qualificação estávamos perto. Eles estão em outra categoria."

Se não a rendição, então o reconhecimento de uma soberania bastante óbvia. Mônaco parecia frustrado, perdendo mais certeza. Já pela manhã os presságios não eram bons, pois uma nova unidade elétrica e uma nova bateria foram instaladas em sua Ferrari: duas intervenções que não acarretam penalidades, mas nos dão uma ideia da situação. Haverá tempo para estudar, e talvez entender, o problema técnico que atrapalhou a Ferrari; O fato é que a liderança na temporada do campeonato de Maranello foi desastrosa. Um pequeno consolo foi o quarto lugar do espanhol Carlos Sainz Jr., que se defendeu das investidas do condecorado britânico Lewis Hamilton, mantendo a posição que ocupava ao pé do pódio. Talvez se espere muito da Ferrari todos os anos, e provavelmente é aí que as coisas dão errado. A largada foi positiva para Leclerc que se fixou na segunda posição atrás de Verstappen: o holandês, após algumas voltas, já caminhava bem para a vitória. Parabéns Leclerc por ultrapassar Red Bull Perez e manter os fãs da Ferrari esperançosos. Hamilton primeiro passou por Alonso, depois Stroll o tocou: o carro do espanhol não teve consequências, ele ergueu a cabeça e começou a pisar fundo no acelerador, do alto de seus 41 anos de idade e experiência invejável.

"A deterioração em relação à Red Bull não foi boa, temos que começar daqui e fazer o possível para resolver a situação nas próximas semanas. (ANSA)

Antes do início da volta, o ex-piloto da Ferrari Russell também havia passado, pagando o preço pela falta de estabilidade causada pelo contato anterior. Verstappen começou a voar, entre troca de pneus e rotação: em cerca de dez voltas abriu uma diferença de 8 polegadas na Ferrari. A superioridade do carro campeão mundial em ritmo de corrida foi logo sentida, bem fora do alcance das Ferraris, que pararam na mesma hora, optaram pelo pneu duro e, pouco depois, a Red Bull passou para o ‘macio’. Detalhes que confirmaram o domínio da Red Bull. A segunda parada foi fatal para Leclerc que parou logo em seguida e, de cabeça baixa, em grande decepção deixou o carro estacionado no acostamento da pista. Um final amargo para um Grande Prêmio que deveria ter lhe permitido enviar uma mensagem precisa e direta ao seu rival holandês. Antes, novamente, do que os shows de Maranello, teremos que investigar e entender, mas acima de tudo encontrar a confiabilidade adequada tendo em vista a segunda rodada da temporada, na Arábia Saudita em 19 de março.