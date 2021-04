Dicas do Capitão Fantasia Indian Royals Vs Opporto Possíveis XIs | Portugal T10 League 2021 Transmissão ao vivo

Previsões da equipe IR vs OCC Dream 11 Fancode Portugal T10

Indian Royals vs Opporto CC Dream 11 Team Prediction Fancode Portugal T10- Dicas de Jogo Fantasy, Capitão, Prováveis ​​XIs IR de Hoje vs OCC Estadio Municipal de Miranda do Corvo: Match no. No dia 9 do torneio Portugal T10, em Foncote, os Indian Royals vão receber o Porto C.C. no sábado, no Estádio Municipal de Miranda do Corvo. Fancode Portugal T10 IR vs OCC Match 22h00 ISD – A partir de 10 de abril. O Indian Royals disputou duas partidas até agora, onde perdeu as duas partidas contra o Oyras. Por outro lado, o Opporto Cricket Club estreia-se no torneio ECS T10. O Oberoi CC é um dos clubes mais antigos da Europa, com as lendas do críquete da Inglaterra, Graham Cooch e Mike Etherton, jogando no clube no passado. Fancode Portugal T10 Dream 11 Team Prediction – T10 Dream 11 Guru Tips e IR vs OCC Dream 11 Team Prediction, IR vs OCC Fantasy Cricket Prediction T10 Game, IR vs OCC Possíveis XIs Fancode Portugal T10, Fantasy Cricket Prediction – Indian Royals Fantasy Jogando Dicas – Foncode Portugal T10. Leia também – CRY vs CHE Dream11 Team Predictions, Fantasy Football Tips Premier League 2021: Capitão, Vice-Capitão e Predicted XIs vs Chelsea no Celhurst Park Stadium hoje, 10 de abril IST sábado

Dose: O sorteio Foncote Portugal T10 entre Indian Royals e Opporto CC terá lugar às 21:30 IST – 10 de abril. Leia também – CSK vs DC Dream 11 Team Prediction Vivo IPL 2021: Capitão, Fantasy Jogando Dicas – Chennai Super Kings vs Delhi Capitals, Possíveis XIs T20 Match 2 de hoje às 19h30 IST sábado, 10 de abril no Estádio Mumbai Wankhede

Tempo: 22h00 Leia também – FT vs BOG Dream11 Team Prediction, Fantasy Cricket Tips FanCode ECS T10 Milan Eliminator: Capitão, Vice-Capitão, Possíveis XIs de hoje Novo Tropical Vs Pogliasco Milan Cricket Ground 17:30 IST Sábado

Localização: Solo Municipal de Miranda do Corvo.

IR vs OCC My Dream11 Team

Wicket-goleiro – Manjeet Singh

Batsmen- Amandeep- Singh, Mohammad Ali Awan, Jatinder Singh

Versáteis – Jasbinder Singh (VC), Pavin Soradia, Sukhwinder-Singh (C)

Jogadores – Rakesh Chandrasekaran, Neil Charles, Easwar Singh, Faisal Riyaz

IR vs OCC Potencial Jogando XIs

Porto CC: Thomas Rogerson, Mark Weeks, John Rogerson, Junaid Khan, Premal Rajani (C / W), Rakesh Chandrasekaran, Anthony Chambers, Jonathan Cools, James Graham, Neil Charles, Muhammad Ali Avon.

Indian Royals: Rohit Kumar (semana), Yogesh Sharma, Amandeep Singh, Jasbinder Singh, Manjeet Singh, Jatinder Singh, Saurabh Chandu, Sukhwinder Singh (C), Muhammad Chad Ansari, Syed Ali Naki, Ezwar Singh.

IR vs equipes OCC

Indian Royals: Rohit Kumar, Manjeet Singh, Abu Sufyan, Harmolak Singh, Jaswinder Kumar, Rajwinder Singh, Jatinder Singh, Droj Minhas, Yogesh Sharma, Amandeep Singh, Saurabh Chandu, Sukhwinder Singh, Mohammad Chad Ansari, Jasbindar Singh, Ahs.

Porto CC: Thomas Rogerson, Mark Weeks, John Rogerson, Kanaka Sabapathy, Nigel Jordan, Jack Cunningham, Junaid Khan, John Jingus, Premal Rajani (C&WK), Rakesh Chandrasekaran, Anthony Chambers, Jonathan Cools, James Neerg Graham, Charles Alexandre Camelo, Bavin Zoradia, Travis Cunningham, Juan McKay, Adam McKay, Sanath Gunawardena, Mohammed Ali Avan, Andrew Machaj, Mike Shannon e Syed Rashid.

Confira Dream 11 Prediction / IR Dream 11 Team / OCC Dream 11 Team / Indian Royals Dream 11 Team Prediction / Opporto CC Dream 11 Team Prediction / Dream 11 Guru Tips – Portugal T10 / Online Cricket Tips e mais.