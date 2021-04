A corrida contra o tempo para ‘salvar’ as típicas promessas de $ 80 milhões do MotoGP para Alcarve e Portugal

Em contraste, apesar dos relatórios anteriores, as negociações ainda estão em andamento para ‘economizar’ $ 80 milhões em receitas que Alcarve pode perder se o público for impedido de corridas públicas do Grande Prêmio no Autotromo Internacional de Alcarve.

Um resumo de uma reportagem do Journal of Economics neste fim de semana enfatiza isso: “O processo não está fechado, tanto o Grande Prêmio de Fórmula 1 quanto o Grande Prêmio ainda devem ser comuns nos bancos”.

Tourismo do Alcérve, Secretário de Estado do Turismo de Portugal e Turismo, Autotromo Internacional do Algarve, Autoridade Regional de Saúde do Algarve, Direcção-Geral da Saúde Pública (DGS), Turismo de Portugal.

“Em perigo”, “Há US $ 80 milhões em receitas globais para a região e o país …”

A fonte de JE para esta revelação é Tourismo du Alcorve Zoe Fernandez, que é citado online dizendo que o evento de F1 em maio – e o MotoGP em alguns dias – poderia realmente trazer receita para a região e Portugal. 160 milhões no total.

Assim, o que está acontecendo ‘agora’ é uma verdadeira corrida contra o tempo. O MotoGP está programado para acontecer no próximo fim de semana. A Fórmula 1 Heineken Grand Prix Portugal está agendada para a corrida de Alcarve de 30 de abril a 2 de maio.

“O Turismo de Alcorve, em conjunto com o Município de Portimão, Autotrome Internacional de Alcorve, ARS-Alcorve (Autoridade Regional de Saúde), DGS, Turismo de Portugal e Secretaria de Estado do Turismo estão a avaliar as condições de segurança. Ambas as competições são públicas”, disse o Sr. Fernandes J.

No entanto, esta possibilidade foi “categoricamente rejeitada” pelo primeiro-ministro Antonio Costa no mês passado (clique aqui) – hoje a Alcorve corre o risco de ‘não avançar’ como previsto na terceira fase da reestruturação a 19 de abril com o alerta de novos acontecimentos positivos para SARS-CoV-2 See), as chances de inversão de marcha de uma política tão massiva parecem mínimas.

A única forma de destacar o fato de que ‘o número de casos positivos de SARS-CoV-2’ está sendo sinalizado em todo o país pelo teste de PCR em massa é de indivíduos que estão realmente mostrando sinais de cada vez mais ‘doenças graves’ Covit -19.

No entanto, este é um assunto absoluto – especialmente porque o público participou pela última vez de um Grande Prêmio em Autotrome, houve críticas generalizadas de que as autoridades não conseguiram garantir a distância social correta em algum momento, veja a imagem acima (clique aqui).

