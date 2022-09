Inundações de março: 10 mortos, 3 desaparecidos Centenas de Deslocados – Chronicle

Pelo menos 10 pessoas morreram nas inundações de Marche e todas foram identificadas. Foi anunciado pela província de Ancona, atualizando os dados anteriores e sublinhando que 3 pessoas continuam desaparecidas. “O centro de coordenação de resgate – continuando a província – continua a ser chamado à sala de operações integradas da região de Marche em comunicação e coordenação da proteção civil”.

Segundo as fontes dos socorristas, a décima vítima adicionada à lista é um homem de 80 anos de Rosara (Ancona), cujo corpo foi pescado no rio Essino perto da ponte em Angeli di Rosara à tarde. O velho deve ter caído no rio esta manhã. Entretanto, chegou a identidade de uma das desaparecidas (reduzindo assim o número para 3): a de Nomi Bartolucci, de 17 anos, cujo corpo foi encontrado a poucos quilómetros de onde foi arrastada. Ela carregou água para Barbara enquanto tentava escapar com sua mãe e irmão em dois carros. O irmão de 23 anos identificou o corpo enquanto sua mãe, Brunella Siu, 56, ainda está desaparecida. Também estão desaparecidos Mattia, de 8 anos, que foi arrancado dos braços da mãe quando ela fugia do carro em Castellone de Suasa, e outro de Arcevia.



Gabinete é composto por Aprovou um empréstimo inicial de 5 milhões e autorizou um estado de emergência para a região de Marche.



“É um desastre. Vamos fazer tudo o que pudermos.” O primeiro-ministro Mario Draghi fez o anúncio durante uma visita a Bianello d’Ostra, na província de Ancona, após o mau tempo que atingiu março. “Faremos tudo o que for necessário – continuou – abraçamos todos vocês, estamos perto de vocês, podem contar conosco”. “Definitivamente há um problema hidrogeológico”, disse Draghi. “O que aconteceu hoje mostra o quão fundamental é a luta contra as mudanças climáticas”, disse o primeiro-ministro a repórteres.

“Houve momentos assustadoresUma quantidade de água verdadeiramente extraordinária”. .”Um terço da chuva caiu em poucas horas Essas áreas receberam mais do que o dobro das chuvas normais em um ano – e em algumas áreas mais que o dobro das chuvas de verão. É um volume de água que de repente se espalha por territórios, causando destruição e morte.

150 pessoas foram deslocadas. “A maioria deles está no município de Senigallia, mas o número está aumentando”, declara a província de Ancona em nota. “A este respeito – disse o comunicado de imprensa – serviços dedicados de prevenção e controle foram criados pela polícia nos prédios desocupados”. Outras saídas possíveis também estão sendo consideradas.

Pelo menos 180 bombeiros estão de serviço na zona do temporal que atingiu a região: os bombeiros explicam que durante a noite foram socorridas dezenas de pessoas que se refugiaram nos telhados das casas e nas árvores. Mais de cento e cinquenta intervenções Foram realizados.

Enquanto isso, mensagens de solidariedade estão chegando de toda a Itália. “Recebi uma ligação do chefe de Estado. Sérgio Mattarella e o primeiro-ministro Mario Draghi“, relata Francesco Acquaroli, chefe da região de Marche.

“Nossos pensamentos se voltam dolorosamente para nossos concidadãos da marcha que foram afetados pelo trágico evento de ontem”, disse o chefe de Estado. Sérgio Mattarella.

Além das baixas, o dano agora é incalculável. As inundações no rio Misa causadas pelas fortes chuvas desta noite também quebraram as lajes de pedra da Ponte Garibaldi na histórica Senigallia. No centro de Marche, são visíveis os danos causados ​​por detritos, galhos e lama carregados pelo córrego. Muitos cidadãos estão ocupados evacuando porões e lojas inundadas. Testemunhas relatam que nunca viram “uma coisa dessas”.

Enquanto isso, a controvérsia sobre a falta de alarme está aumentando. “Foram emitidos boletins e há um tema de alerta. Está claro que o evento foi muito pior do que o esperado”, explicou o chefe da Defesa Civil. Fabrizio Curcio atendeu. que lhe perguntou se um aviso meteorológico havia sido emitido. “Agora temos que nos concentrar nas coisas que temos que fazer agora – acrescentou – a questão do alerta deve ser investigada, mas o fato é que o evento foi muito mais do que o planejado originalmente”.