A nova seleção de Pioli para o Milan: como jogar uma grande partida sem Raffaele Leo

Primeiro lugar Série A TIM compartilhado com Atalanta e Napoli; Eles também lideram o grupo da Liga dos Campeões com quatro pontos em dois jogos. a Estação Milão a partir de Stefano PioliEm meio a uma agenda lotada e as dificuldades das lesões, depois de partidas contra Atalanta (1-1) e Inter (3-2), teve um início positivo de calendário do campeonato, depois de entregar mais uma grande partida contra o Napoli no San Siro.

Outra escolha, diferente, mas complicada Milão: Jogue sem Rafael LeãoCertamente os rossoneri são o peão mais imprevisível do tabuleiro.

Ausência

Absorção não é um ponto forte de grandes equipes Milão, durante a temporada do Scudetto, ele foi capaz de fazê-lo mais do que qualquer outra pessoa. Entre as dificuldades enfrentadas pelos rossoneri na última temporada e em algumas das partidas atuais, o número 17 nos ombros sempre foi determinado: Rafael Leão.

Com atuações mais ou menos de alto nível, a presença dos portugueses muitas vezes foi suficiente para atrapalhar os planos táticos das equipes adversárias.

Mas desta vez foi diferente. pinos, aliás, além dos portugueses suspensos, não pode contar com soluções alternativas como Rebic e Origi, e a tentação de propor algo novo nunca foi tão forte. Sim, mas e daí?

Segurança de três homens

Altamente recomendado para quem gosta de jogos de azar e estratégia Segurança de três homens. pinos Ele fez isso contra a Sampdoria quando estava em desvantagem e venceu o jogo com esta jogada. Hernandez E Calábria Como flechas que ferem os inimigos em intervalos.

Um técnico em uma conferência de imprensa Milão A não negou o fato Milanello Também estamos trabalhando nesse sentido, mas neste caso a aposta é propor isso desde o primeiro minuto da partida mais importante contra o Napoli.

No entanto, dada a ausência no ataque, a solução terá uma lógica própria e precisa: criar densidade na fase defensiva com três jogadores centrais liderados por Gjer e libertar os dois jogadores de fora de tarefas exclusivamente defensivas, podendo o casal ser perigoso. Teste e Theo em lados opostos do chão.

No centro, Tonali e Bennacer jogam e trituram quilômetros, com De Kedelere E outro criador de jogos por trás do Groud. Futebol de fantasia, ou não.

Um Natal antecipado

Apesar disso 4-2-3-1 continua a ser a hipótese mais reconhecida Com Saelemaekers e Messias em campo desde o primeiro minuto, o San Siro pode voltar depois que Spalletti mencionou a véspera de Natal antes da vitória na Escócia contra o Rangers na Liga dos Campeões.Árvore da Memória Ancelotiana.

Homens para interpretar esta forma Milão Contê-los e levar a equipe de Pioli a ganhar superioridade no meio de campo para limitar a oferta de Kvartskelia e Zielinski, os dois principais perigos a serem monitorados nos espaços deixados pelas alas rossoneri.

Neste caso será até um Popeka e Krunik Junto com Donali e Bennazar, partiu De Kedelere O messias por trás do intocável e neste caso o Highlander – Olivier Giroud – tem espaço em Trogar para compartilhar com Adelie e Diaz.