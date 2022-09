Tempestades e granizo, inundações e danos, mas isso não é tudo. Atenção nas próximas horas «3B Meteo

Hora de estudar

Boletim do tempo Itália

Atualização às 21h30. Entre Forte Maltempo Campania Interna e Alta Puglia. Uma frente que inundou Marche na noite passada e depois se mudou para o sul atingirá as áreas do interior da Alta Campânia e da Alta Puglia pela manhã. Chuvas e trovoadas atingiram a região de Benevento, com acumulações pluviométricas de 140 mm e mais já em direção à fronteira de Molise. Chuvas e trovoadas estão se intensificando em Fogiano, granizo local em Davolier delle Buckley e eventos que atingem a costa entre Barletta e Bari.

Atualização às 20h30. Os fluxos de sudoeste são mais úmidos. O fluxo carregado por correntes úmidas do sudoeste continua a afetar partes do centro-sul da Itália, causando condições climáticas adversas severas. Tempestades e tempestades de intensidade considerável cobrem várias áreas à noite, mesmo com efeitos dramáticos. As áreas afetadas incluem Marche, Toscana, Umbria, Lazio, Abruzzo, Campania, Molise e Puglia, algumas com impactos menos importantes, algumas com situações extremas de inundação.

Marcha de inundação, sete vítimas. Os manifestantes foram os responsáveis ​​diretos por isso, e a situação se tornou mais grave à noite, especialmente nas áreas de Pesaro-Urbino e Ancona. Devido às fortes chuvas desde a noite de ontem, ocorreram fortes inundações nos distritos do interior. A região de Cantiano (PU) recebeu mais de 400mm de chuva, Em questão de horas, são várias inundações, deslizamentos de terra e muito mais Sete mortes, Outros ainda estão desaparecidos.

Inundações em Aretino, Toscana. Um impulso muito instável ontem à noite cobriu a área de Aretino e a baixa Toscana. Em Montecchio Vesponi, no município de Castiglione Fiorentino, fortes chuvas e trovoadas ontem à noite elevaram os níveis de água, causando inundações. Em porões, adegas e garagens, as ruas se tornaram rios. Mais de 80 mm de chuva caíram na quinta-feira. Durante a noite, o mau tempo deixou de dominar a baixa Toscana, depois passou para o Lácio, Abruzzo, Molise e a Alta Campânia.

Chove à noite em Lácio. A frente em sua mudança gradual para o sul envolveu o Lácio à noite, começando em Viterbo e Riatino, e depois no resto das províncias. No entanto, as áreas costeiras não estavam envolvidas e eram principalmente secas. A partir de hoje, chuva e trovoadas ainda estão afetando Pontino, enquanto o resto das partes do norte da região pararam.

Campânia, intensidade do mau tempo. Depois foi a vez da Campânia, no sertão de Caserta, e sobretudo de Benevento, surgiram tempestades violentas. As acumulações de chuva atingiram rapidamente 90 mm. Enquanto isso, novas tempestades do mar atingem parte da costa da Campânia, especialmente entre Nápoles e Salerno.

Quarenta chuva entre Molise e Alta Puglia. Um ramo mais avançado para leste da mesma maré de tempestade cruza Molise e a parte superior da Puglia. Fortes tempestades no oeste de Foggia nesta manhã. Mas as chuvas e aguaceiros se estendem para leste até chegarem à região de Gargano e Barletta.

Não acabou, e há risco de novas nuvens e críticas nas próximas horas. quando Tempo será moderado nas áreas centrais No centro-sul do Lácio e Abruzzo, as últimas chuvas e trovoadas durarão até a manhã. Os casos mais extremos estão concentrados na Campânia. Aguaceiros e trovoadas, mesmo fortes, atingirão principalmente as partes centro-norte da região durante a tarde, juntamente com granizo, tempestades e rajadas de vento localizadas. Particular atenção é dada ao Benevento e ao Avellino e ao Irbinia, ao Alto Irbinia e ao Matteis., são esperadas fortes acumulações de chuvas e possíveis crises. No entanto, à noite, os eventos diminuirão temporariamente, aguardando o ressurgimento esperado à noite. Chuva e aguaceiros em Puglia e Lucania, a partir da tarde na Alta Calábria, diminuindo à noite. Em outras partes do sul o clima é mais estável e ensolarado. Discurso separado para o norte da Itália, originário do norte da Europa, luta contra o frio. As condições de sol são esperadas aqui inicialmente, além de espessamento nos Alpes, especialmente nas áreas de fronteira, e tempestades matinais no leste de Friuli. Algum espessamento pela manhã também nos Apeninos Emilianos. Durante o dia, chuvas e trovoadas se intensificam nos Alpes orientais e se espalham para Triveneto., forte mesmo à noite entre Friuli VG e Veneto, às vezes com granizo, tempestades e tempestades no final do dia no leste da Lombardia e no norte da Emilia. eu esperei Mais de 50 mm de água da chuva se acumulam No Prealpi Giulie, Goriziano e Triestino. No Alto Adige o limite de neve cai para 2000m à tarde/noite. As temperaturas caem no norte, especialmente à noite. Ventos moderados a moderados entre sudoeste e sudeste. Entre na seção para todos os detalhes Tempo Itália.

