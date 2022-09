Milan, toda a verdade sobre a renovação de Leo: a oferta do Chelsea, Guardiola e a nova exigência do português | Primeira página

Outro grande desempenho que acabou de perder a marca. Raffaele Leo é a seda pura que torna este Milan elegante e forte mesmo nas noites da Liga dos Campeões. Se apenas as garantias do português saírem de campo, há pouco para manter os torcedores rossoneri em suspense ou qualquer outra rivalidade pela renovação de seu contrato, que termina em 2024.

Ouça “Milão, toda a verdade sobre a renovação de Leo: oferta do Chelsea, Guardiola e a nova demanda do português” no Spreeker.

A situação – os 7 milhões de Mendes solicitados em Milão no verão passado estavam destinados a desaparecer por meses. Neste momento não há novas cúpulas com a liderança do Diabo, ele está esperando os sinais do novo patrono Cardeal, para entender se o Pássaro Vermelho terá um firme desejo de agradar a Leo. Mesmo com um salário de 8/9 milhões de euros por ano. O tempo está se esgotando e as ameaças estão se tornando cada vez mais tangíveis: O Chelsea colocou € 90 milhões na mesa no verão passado e ainda não desistiu, o Manchester City de Guardiola à espreita. Maldini também apelou ontem se o interesse do jovem se baseava ou não em um acordo, mas a sensação era de que tudo dependeria do Red Bird.

A Serie A TIM completa com 7 partidas exclusivas e 3 partidas co-exclusivas por dia só está disponível no DAZN. Ative sua assinatura agora.