Um agente de viagens fraudou Cristiano Ronaldo no crédito de 288.000 entre fevereiro de 2007 e julho de 2010. Os agentes do CR7, Jorge Mendes, e dois jogadores de futebol Nani e Manuel Fernandez também ficaram feridos.

Cristiano Ronaldo Ele começou sua segunda carreira da melhor maneira possível Manchester United Com quatro golos em três jogos mas nas últimas horas espalhou-se a notícia de que o campeão português tinha sido vítima de uma fraude numa agência de viagens: a fraude decorreu entre Fevereiro de 2007 e Julho de 2010 durante mais de três anos. O jogador já recebeu sua compensação.

Conforme noticiado pelo jornal Lusitano Jornal Ontem, o CR7 foi fraudado por um funcionário de uma agência de viagens durante mais de três anos e recebeu cartões de crédito e respectivos códigos de acesso: o valor final foi roubado cinco vezes da casa do jogador. 288 mil euros, Valor semelhante para viagens do jogador 200 Demônios vermelhos Ele nunca se apresentou. Esse funcionário usou o cartão de crédito do jogador de futebol para desviar o dinheiro sem que o CR7 soubesse o que estava acontecendo.

Ronaldo não é a única vítima de fraude, como disse o mesmo jornal George Mendes E suas empresas Gestifute e Polaris, junto com outros dois jogadores de futebol Nanny e Manuel Fernandez, A mulher de 53 anos, que trabalha para uma agência de viagens em que confiava a selecção portuguesa, foi defraudada em 350 mil euros. A mulher nasceu em Vila Nova de Gaia, conhecido pólo vitivinícola perto do Porto; E foi condenado por um tribunal do Porto em 2017 a quatro anos de prisão, após os quais foi suspenso; Ele também paga uma bolsa mensal ao seu antigo empregador. O valor da indenização não foi divulgado à empresa. Uma história que adverte Jorge Mendes sempre controla tudo o que acontece com seu povo e suas empresas, e Cristiano Ronaldo é sobre as pessoas ao seu redor, mas isso é apenas parte do passado.