Arábia: CR7 decisivo, Al Nasr-1 por cima, igual a Gerrard. Barrow perdeu um pênalti

Os dois gols de Ronaldo foram o primeiro empate saudita de Marcelo Gallardo como técnico do Al Ittihad, seis pênaltis e três vermelhos. O dia 14 da Saudi Pro League começa com um menu impressionante de gols, reviravoltas e veredictos. Primeiro: o Al Nasr está na liderança junto com o Al Hilal que disputa o campeonato. Segundo: CR7 lidera a tabela de artilheiros com 15 gols em 13 jogos. Outro: Barrow perdeu um pênalti e venceu o Al Dhawan contra o Al Riyadh (2-1), com Toure ganhando um pênalti aos 105 minutos com dois cartões vermelhos. Três pênaltis e um cartão vermelho em Al Tai-Al Raad, que terminou com uma final pirotécnica de 4 a 3 que expulsou os anfitriões da zona vermelha.

Al Etifaq-Al Ittihad 1-1. – Em suma, uma boa estreia para o Gallardo. Sem Conte no meio-campo – Fabinho está presente -, o ex-técnico do River Plate Espirito Santo começa com um 4-4-2, com Benzema (recém-saído do hat-trick há duas semanas) e Hamdallah liderando o ataque. Luis Felipe confirmou na defesa. Gerrard aparece ao lado de suas estrelas Henderson, Wijnaldum, Quaisen e Gray. A partida foi disputada à beira do empate e foi preciso esperar 41 minutos pela primeira chance real, quando Wijnaldum cabeceou para o gol por 1 a 0 após passe nada perfeito de Marcelo Grohe de dois passos. A ausência de Benzema é injusta, Coronado mostra pouca imaginação e Fabinho assume. Um passe dele no segundo tempo permitiu a Hamdallah empatar o placar, e a trave também ajudou. A partir desse momento a partida fica cheia de contradições e erros, terminando sem muita emoção. Foi o terceiro empate consecutivo de Gerrard. O Al Ittihad perdeu mais pontos e está diminuindo a diferença na liderança: está 10 pontos atrás do Al Hilal, que joga amanhã.