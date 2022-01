Vírus Corona na Itália e ao redor do mundo: notícias de 5 de janeiro e boletim do caso do governo

Brunetta: “Taxa fixa do Green Pass para serviços e operações comerciais”

“Estamos satisfeitos com os resultados aprovados hoje pelo Conselho de Ministros. E decidimos introduzir uma obrigação de passe verde padrão (3G) para acesso a atividades financeiras e empresariais. As funções primárias e essenciais identificadas com um Dpcm particular também seriam um excelente avançar, aparentemente a favor da vacinação. Mais uma vez 90% do governo já tem o equilíbrio certo para proteger a saúde dos cidadãos O país foi “selecionado responsavelmente para ser vacinado sem comprometer o caminho de recuperação e desenvolvimento”. Assim, no final do Conselho de Ministros, o Ministro da Administração Pública Renato Brunetta.