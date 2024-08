6 pessoas presas em caso de homicídio premeditado

Mas não foi um acidente O assassinato premeditado do ciclista Fabio Ravaccio, de 52 anos, em Parabiaco, Milão, em 9 de agosto.Fugindo de um carro. Surgiu da investigação dos Carabinieri da empresa Legnano, que hoje executaram um mandado de detenção contra seis pessoas emitido pelo Ministério Público de Busto Arcesio, pelo crime de cumplicidade premeditada em homicídio.

Seu cúmplice estava entre os presos

Cinco homens e o companheiro da vítima estavam entre os seis presos pelo assassinato de Ravasio. A motivação do crime, segundo os investigadores, estava ligada a “motivos patriarcais”.

Acidente e Investigação

Ravaccio andava de mountain bike pela Via Vela em direção a Casoresso quando um carro vindo do sentido oposto cruzou seu caminho às 19h50 do dia 9 de agosto e o atingiu de frente, antes de fugir. Testemunhas – reconstruindo um memorando divulgado pelos Carabinieri – falaram de um carro preto que bateu no guarda-corpo com alguma desfiguração na carroceria e danos no sistema de iluminação e nas imagens das câmeras de videovigilância rodoviária. A placa do veículo foi considerada falsa. Ao verificar as placas associadas ao veículo, os investigadores descobriram que o carro estava registrado em nome de uma pessoa conhecida da vítima.

Conseqüentemente, as investigações sobre o que aparentemente parecia um atropelamento mudaram e se concentraram no proprietário do veículo e nas pessoas próximas a ele.

Convocados ao Ministério Público, desde ontem à noite, os seis deram “extensas confissões explicando as suas responsabilidades e as de outros no planeamento, organização e execução do homicídio”, afirma o memorando. O ciclista o encontrou escondido na garagem de uma de suas casas. Os 6 detidos foram alojados na prisão de Busto Arsizio.