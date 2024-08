Villalara Grand Hotel, a estância de verão portuguesa de Carolina do Mónaco

Os hotéis são divididos em dois: i Grimaldi Os que ficam e os que não ficam. No primeiro grupo estão lugares como Bel-AirEm Los Angeles, onde Grace KellyEla se aposentou depois de ganhar seu único Oscar de Melhor Atriz em 1954, quando ainda não era Grace de Mônaco. DanielleEm Veneza, ela frequentou quando já era princesa. Princesa Carolina E seus filhotes visitam La Mamounia, o paraíso de MarraquexeE em Madrid ele ficouHotel OrfilaO discreto hotel de Chambéry, onde dormiu com o príncipe Ernesto de Hanôver, que frequentava a Espanha durante a temporada de caça. São tempos diferentes.

Carolina do Mónaco é a heroína deste conto de verão, com três ingredientes: um suflê, um canto de Portugal – O encantador – e uma princesa de um pequeno país. São os anos 90 e a filha Ranieri e Graça de Mônaco Fiquei em Vilalara Grand Hotel AlagharveParece (e parece) que saiu de uma foto. Aarões magros. Sua história será contada algumas linhas depois. Tempos em que o check-in nos hotéis era manual, os paparazzi não vinham a este canto do Atlântico e os cidadãos não andavam por aí com uma câmara no bolso e redes sociais nos dedos. Ela já era viúva Câncer e ainda não casada com um príncipe alemão, jantou num terraço com vista para o Atlântico. O restaurante só tinha uma sobremesa: um suflê, Suflê de licor de laranja. É a escolha da princesa das férias eternas e do sorriso melancólico. É francês e clássico, assim como ela.

Esta sobremesa dos anos setenta e um pouco decadente não requer preparo e é servida imediatamente, quente; Não é para os impacientes, mas para quem tem pressa quando está em um hotel à beira-mar ou seu sobrenome é Grimaldi. Nascido no século XVIII, O suflê tem feito parte do cardápio de hotéis históricos como o Biltmore e Waldorf-Astoria em Miami e o Astor Hotel em Nova York. Em meados do século passado. No entanto, foi apenas no final da década de 1970 que o suflê se tornou popular. Café Jacqueline em São Francisco E entra Portugal.

Foi o pasteleiro Grégoire Renaud quem o trouxe para Portugal e ele aprendeu. Jacques PepinoChef pessoal D Cole. Tão fácil de comer, tão difícil de preparar: o segredo é manter o ar preso nas claras. O Suflê de Licor de Laranja está em Villalara há meio século Ainda pode ser apreciado hoje Menu no Restaurante Coral, Eden du MarLocalizado no semicírculo frontal Praya Das KaviodaSim; É uma de suas estrelas. Este suflê reflete a imagem deste hotel: elegante, discreto e além da moda, que agrada a um membro da Geração Z e à sua avó. Não é fotogênico, mas nada sofisticado.

Paloma Pacheco vira

Villalara tem belas fotos, mas quem passa por lá sabe que é ainda melhor pessoalmente. Primeiro de tudo isto não é um hotel. Mas a propriedade privada. O inglês George Ansley descobriu esta terra em 1967 enquanto navegava. Ele a viu do mar, se apaixonou e decidiu morar lá. Foi um visionário que viu o potencial de uma parte esquecida de Portugal. No ano seguinte nasceu sua neta Laura, por isso ele batizou a área de “Vilalara”.

Em 1968, Leon Levy comprou-o e transformou-o num clube privado com a ajuda de Ramiro Lorenzo; Eles são parcialmente responsáveis ​​pela atmosfera de resort dos anos sessenta, arquitetura circular, quadras de tênis, piscinas e espaços em forma de rim. A doçura de não fazer nada. Em breve, muitos personagens animados vão pegar Eva Gabor, Ira von Furstenberg, os Ourives e Gunter Sachs Começaram a passear pelos seus jardins, distinguidos pelo luxo e raça. Na década de 1990 tornou-se um centro de talassoterapia e a Princesa Caroline apareceu nessa década. Uma pessoa icónica corresponde sempre a um hotel icónico.