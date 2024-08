Cristiano Ronaldo já disse o suficiente: os portugueses já não podem pagar | Retirada imediata

CR7 é sempre uma sensação dentro e fora de campo. Mas desta vez Cristiano Ronaldo disse o suficiente e os portugueses não aguentam mais.

Se não for, você precisa encontrá-lo. Está no caminho certo para atingir a assustadora meta de 900 gols na carreira, não é mais o Cristiano Ronaldo que foge dos adversários, que marca em todas as posições e em um ritmo diferente. No entanto Continue construindo o hype.

Os primeiros troféus vieram em solo saudita com o Al-Nasser na temporada passada. Ele teve que se curvar ao poder esmagador do Al-Hilal no campeonatoMas ele perdeu a conquista do título de maior artilheiro.

Na Euro 2024, depois de um grande início, ele ainda tem uma palavra a dizer em campo, embora não tenha feito muito. Agregador de notícias. Desde a primeira página, sempre e em qualquer caso. Como um maxi contrato se ocorrer um rompimento com Georgina Rodriguez mesmo que o casal não seja casado.

Um subsídio vitalício de 100.000€ e a villa familiar em Madrid permanecerão Geórgia e 5 filhos. Há quem veja algo de errado com o casal depois destas revelações, mas pelo menos com palavras Cristiano Ronaldo encerrou os irritantes rumores da mídia espanhola: “Gio está comigo em todos os meus projetos, estou no processo dele. Ela está seguindo seu próprio caminho e eu a apoio 100%. Ela sempre estará comigo e eu estarei com ela.”

Nem tudo que reluz é ouro

E nas redes sociais, sem rivais, CR7 ainda está no topo em termos de distanciamento: 18 vídeos (futebol e vida pessoal) publicados em seu novo canal no YouTube, SIUUUbscribe, são suficientes para criar algo assim. Quase três milhões de membros.

No entanto, nem tudo que reluz é ouro. Seu último passo em falso também causou polêmica. Porém, desta vez não houve alegria, comemorações ou troféus. Cristiano Ronaldo mostra que sim Sua força, mas também seu lado negroEle era odiado por muitos.

Não é assim!

Perdendo para o regular Al-Hilal na final da Supertaça, para o bem ou para o mal, Cristiano Ronaldo foi o protagonista absoluto. O campeão português enganou um Al-Nasser liderou antes de sofrer quatro gols em rápida sucessão. Além da derrota, foram suas outras ações que atraíram duras críticas.

Aqui está outra substituição passiva: Cristiano Ronaldo voltou a criticar os seus companheiros com gestos que correram por todo o mundo. Há quem tenha prestado atenção Ao gesto do travesseiroE me acuso de dormir no meio do campo; Outros mostraram um gesto de medo e depois se recompuseram Mãos atrás das nádegas. Enquanto você falar de Cristiano Ronaldo, fale bem dele, fale mal dele.