Investigações e acusação sobre naufrágios bayesianos: “A tripulação se salvou em botes salva-vidas enquanto outros estavam no mar? Vamos investigar”

O primeiro-ministro britânico Mike Lynch, o proprietário do iate e sua filha morreram quando o navio de cruzeiro Bayesian afundou perto de Palermo. A Promotoria Termini Imeris investiga casos de naufrágio negligente e homicídio culposo

Palermo – Chegou a hora de as investigações de naufrágios bayesianos irem além das pobres vítimas. Após a recuperação das seis pessoas desaparecidas, as investigações Gabinete do Procurador de Termini Imeris Eles aceleram na direção das responsabilidades.

O advogado comentou: “Muito triste. Dos bombeiros, profissionalismo e coragem excepcional. No momento estamos abertos Processo contra pessoas não identificadas por naufrágio negligente e homicídio culposo».

O advogado Camarano acrescenta: “Foi planejado naquela noite e havia um vigia na ponte. Eu me pergunto por que ele não viu a tempestade chegando. estavam no barco. Isso é tudo que sabemos.” O evento foi verdadeiramente repentino e abrupto. O veleiro é atingido por uma queda: a velocidade do vento chega a 100 km/h. Enquanto dormiam, as vítimas estavam na parte traseira do veleiro. Tentamos corroborar as evidências por referência cruzada E verificar a exposição é o ponto focal das investigações.”









































































































Sobre o tema de novas investigações, o procurador-chefe da Termini Imeris, Ambrogio Cardozio, comentou no início da conferência de imprensa: “Nos últimos dias Não respondi às perguntas feitas pelos jornalistasMas fiz isso porque se sabe que na Itália não é permitido fazer de outra forma.” O promotor lembrou que o artigo 5º do Decreto 106 de 2006, e as alterações feitas em 2021 (Lei Gardapia), proíbem o Ministério Público de publicar declarações salvo em casos especiais: comunicado de imprensa ou “Pessoalmente – continua Cardozio – critiquei esta lei em mais de um debate público, porque na minha opinião esta lei Cria barreiras significativas à operação de informação gratuitaMas eu acredito Todos os cidadãos devem obedecer às leis Mesmo quando não querem. Especialmente no que diz respeito aos magistrados, eles cumprem a lei. Por isso não consegui responder às perguntas que me foram colocadas.

Atualmente, O Ministério Público não realiza testes de drogas ou álcool Sobre a tripulação e convidados: “Naquela época eles estavam feridos e em estado de choque – diz Cammarano – quando era preciso entender o que aconteceu, ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ​​​​​​​​​​​​ mas nos concentramos em observar esses assuntos, não só os passageiros, mas também a tripulação estão sendo investigados.

Obrigado também aos socorristas Porta-voz da família Lynch: Em nota oficial, ele declara: "A família está arrasada, em estado de choque e sendo confortada e apoiada por familiares e amigos". Os seus pensamentos estão com todos os afectados pela tragédia. Eles gostariam de agradecer sinceramente à Guarda Costeira italiana, Todos os que contribuíram para os serviços de emergência e resgate. O seu único pedido é que a sua privacidade seja respeitada durante este momento indescritivelmente doloroso.

Corpo Hannah LynchO jovem de 18 anos foi identificado por mergulhadores e trazido para terra pouco antes das 13h de ontem: a última pessoa saiu no barco a 50 metros de profundidade.

Comandante Corpo de Bombeiros Girolamo Bentivoglio Comentando as recuperações: “Encontramos os corpos todos no lado esquerdo do veleiro voltado para a superfície.Todos procuravam a salvação nas últimas bolhas de ar. Passamos 4.670 minutos mergulhando em 123 mergulhos.

Almirante da Guarda Costeira Makada Ele lembrou: “Imediatamente após o lançamento do foguete, o comandante nos disse: Temos 12 pessoas no mar. Começamos a procurar por 7 pessoas que estavam vivas». Ele acrescenta: “Vamos impor Protegendo o barco. Vamos esvaziar os tanques primeiro e fazer um plano de recuperação para trazê-lo de volta à superfície”.