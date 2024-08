Francisco Conceição é jogador de futebol da Juventus. O futebolista português virá do Porto para a Juventus com uma dura fórmula de empréstimo de 7 milhões mais 2 bónus. Kalaimagan estará amanhã em Turim para um exame médico.

Francisco Conceição Ele será um jogador de futebol Juve. O futebolista português vem do preto e branco porta com a fórmula Empréstimo estritamente seco de 7 milhões e 2 bônus. Amanhã o filho do artista (Padre Sérgio Conceição) estará em Turim para consulta médica.

Chico Francisco Conceição chega à Juventus por sete milhões e dois bônus: A Juventus chegou a acordo com o Porto depois que o clube português não convidou o jogador para a última partida do campeonato nas últimas horas. Os Bianconeri terminarão oficialmente entre segunda-feira, 26 e terça-feira, 27 de agosto.

A fórmula sugere que Juventus e Porto possam voltar a reunir-se no verão de 2025 para avaliar o futuro do jogador português: Chico tem uma cláusula de 30 milhões a partir do próximo verão.

Conceição era um jogador da turma de 2002 que jogava tanto pela direita quanto pela esquerda, mas estava acostumado a jogar com o pé esquerdo voltado para o centro do campo, na faixa direita.

Juventus também quer Sancho: trabalha emprestado

Nas últimas horas, as negociações de Jadon Sancho com o Manchester United vão bem: com o passar dos dias e o fechamento da janela de transferências se aproximando, pode ser uma hipótese possível, mas a Juventus quer tentar trazê-la. Inglês para Turim com dívidas a pagar. Os salários são a parte mais complicada do processo, com Sancho a ganhar cerca de 20 milhões de euros no total.