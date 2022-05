Quem foi o primeiro? Exceto Ronaldo e Messi

Nos últimos anos sempre vimos o dualismo Messi-Ronaldo considerado os mais fortes pioneiros do mundo; A verdade é diferente.

Barcelona E O verdadeiro Madri Por muitos anos significou conflito entre Messi E Ronaldo Dois dos maiores jogadores do mundo lutam em campo e no nível de objetivos pessoais, como a bola de ouro. Um dualismo futebolístico que caracteriza o esporte mais bonito do mundo; Hoje não jogará na mesma liga e vive uma temporada oposta decisiva. Com a Argentina vencendo o campeonato PSG Mas ele certamente não competiu em nível pessoal em seu melhor ano; O discurso oposto ao anterior JuventusO produto é basicamente o protagonista mas sem a possibilidade de elevar os títulos.

Próximo ano Messi Alojamento França No futuro Cristiano Ronaldo Incerto; Estamos bem cientes do desejo de sucesso do português, e não está excluído que ele não veja essas condições em seus planos futuros. Demônios vermelhos, Pode até ir. Como dissemos, estamos falando de dois dos jogadores mais fortes do mundo CR7Um dos maiores atacantes da história do futebol.

O talento português, apesar das suas trinta e sete primaveras, continua a bater recorde atrás de recorde em termos de discurso perceptivo e pode dar orgulho a uma pessoa importante. Cristiano RonaldoNa verdade, ele marcou cinquenta e sete gols depois dos trinta e cinco anos; Ex JuventusNo entanto, ele não está sozinho neste ranking especial.

Ronaldo está em boa companhia: aqui estão alguns dos atacantes mais fortes que existem

Após os trinta e cinco anos, eles começam a declinar no desempenho avançado e têm médias de desempenho mais baixas do que tiveram em toda a sua vida; No entanto, mesmo no futebol, há exceções que confirmam a regra. Disse sobre RonaldoHá mais dois atacantes talentosos depois dos trinta e cinco anos.

Primeiro Lucas TonyAposentado há seis anos e já vestiu as camisas mais importantes como esta em sua vida Fiorentina, Bayern de Mônaco, Roma E Juventus. O clássico atacante da área, perigoso em bolas passivas e marcou cinquenta e seis gols com mais de trinta e cinco anos.

O mesmo número de gols marcados Quagliarellaatacante Samptoria Que está em Uma liga, Ele marcou apenas três gols. Trinta e nove certamente pesarão, mas não está descartado que os Blues aumentem seu saque de pontuação considerando a necessidade de Sampteria ganhar os pontos pesados ​​​​de capturar a salvação na final desta temporada.

Cristiano Ronaldo, Quagliarella E Tony: Atacantes atemporais capazes de quebrar recorde após recorde. Um pára por um tempo, os outros dois querem continuar a surpreender e acima de tudo querem marcar o que ele faz de melhor.