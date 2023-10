O código da Mediaset o provoca no resto do mundo: por que Andrea Giambruno enfrenta tantos riscos após se separar de Giorgia Meloni

Quem sabe se um dia Georgia Meloni descobrirá que Stricia la Noticia Dominus Antonio Ricci “fez-lhe um favor” ao publicar os desabafos de Andrea Giambruno. É claro que o namorado do primeiro-ministro acreditava genuinamente que estava seguro dentro da Mediaset. “Todo mundo está com raiva de mim. Mas quem se importa”, repetiu ele. Porque, na verdade, mais de um colega em Cologno Monzese reclamou dos seus métodos. Hoje ele comemora arrogância Punido pelos intocáveis. Sendo o primeiro-ministro, ele continua a levantar a questão política em torno do caso. Enquanto isso, nos corredores sussurra-se que Richie tem outras coisas sobre Giambruno. Ele não revelou isso no episódio de ontem. Porque “pode parecer raiva”. Mas logo termina em drama de qualquer maneira.

Demissão

Na verdade, Giambruno corre o risco de ser demitido. A paralisação de ontem pode ser apenas o começo de uma série de operações que durarão pelo menos uma semana. Realidade diária Ele explica que entretanto foi iniciada uma investigação interna na Mediaset. Supostas violações éticas estão sujeitas a investigação. As explosões transmitidas na quarta e quinta-feira só poderiam ser a ponta do iceberg. Além disso, o jornal escreve que teriam obtido a aprovação de Pier Silvio Berlusconi antes de publicá-lo. “Você não pode enviar algo tão perturbador sem a aprovação dele. Richie terá outro material, portanto. Ele não o enviará por enquanto porque pode parecer obstinado. Mas esta é a notícia, e ele pode ser forçado a dar ao Gabinete de Auditoria Interna por causa da investigação.

Ética da Mediaset

O Código Biscione trata destes casos no artigo 8º “Integridade e Proteção da Pessoa”, parágrafos 2 e 3. É proibida qualquer violência ou assédio que se refira à sexualidade ou à diversidade pessoal e cultural”, diz o texto. A investigação não partiu de uma denúncia de um dos jornalistas que foi alvo da atenção do mecenas, mas sim de denúncias que Strizia recebeu de dentro da empresa. Episódios de dois meses atrás. É precisamente por esta razão que o primeiro-ministro recorreu ontem às redes sociais para deixar Giambruno. Explica os comentários de Stricia sobre ele como “rapé”. Correio, eles se preocupam com ela. Porque está claro que piadas sexistas e palavrões podem surgir rapidamente. Ela não quer manter sua história e seu epílogo como reféns.

Reunião em setembro e conversa com Leta

República Pier Silvio Berlusconi escreve que informou o primeiro-ministro sobre os vídeos já em setembro. Visita à antiga residência romana de Silvio, a Villa Grande. No entanto, as interrupções datam de junho. Também fala de um encontro na casa de Gianni Letta logo após a primeira transmissão. A nota anunciando o fim do relacionamento ficou pronta antes da divulgação do segundo áudio. Ele disse ao jornal: “Esta ligação não é apropriada”. O tom é fúnebre e ouve-se ao fundo a voz de uma menina. Ontem, apenas Mauro Crippa, diretor de informação pública da Mediaset, esteve presente para defendê-lo. Ele tinha um forte argumento contra ele. Krippa é mencionado em uma publicação, embora seu nome pareça um.

Topete de Giambruno

O jornal explica que Giambruno foi ridicularizado até nos escritórios romenos do grupo. “Chegou o topete do Gianbruno?”, costumam perguntar os editores. O anfitrião nunca perde a oportunidade de agradar as mulheres. Mas sem maldade, segundo eles: “É verdade, ele gosta de piadas com letras duplas. Mas essa é a piada dele, o jeito de conversar. ». Outro colega explica: “Isso incomoda muita gente. fez Ele insistiu, e como vocês viram na TV, ele não deixou as coisas serem entendidas… teve gente que não gostou. Precisamente estes relatórios fazem-nos pensar que nenhuma conspiração de Borza Italia ou de Berlusconi está por detrás destas explosões: é realmente um assunto interno dentro da Mediaset.

Carta de disputa

Enquanto isso, os advogados da empresa avaliam os fatos, os perfis de responsabilidade, as violações dos códigos de ética e a boa implementação das relações reguladas pela legislação trabalhista para determinar se devem ser instaurados processos disciplinares contra Giambruno. Nestes casos, a primeira ação é uma carta de contestação com o envolvimento de organizações sindicais; O destinatário pode responder com contra-argumentos e as sanções só podem ser desencadeadas no final do processo, que pode ir até ao despedimento.

consulte Mais informação: