Da corrida dos portugueses sob o traje de Garva à vitória de retorno em San Siro, até a demissão de Zaniolo. Todos os anteriores » LaRoma24.it – ​​​​Todas as notícias, notícias, insights ao vivo sobre Roma

O regresso ao Campeonato depois de uma pausa é sempre um grande ponto de interrogação. Na verdade, muitos torcedores estão se perguntando como o time se recuperará física e mentalmente após o hiato de duas semanas, se conseguirão resultados positivos imediatamente ou se precisarão de alguns jogos intensos. Apesar disso Roma Desligado Mourinho Desde a primeira temporada no banco, os Giallorossi muitas vezes conseguiram recomeçar com o pé direito: nas dez partidas disputadas até agora, de fato, terminaram bem. Apenas 7 vitórias, 1 empate e 2 derrotas (Média 2,2 pontos por jogo). O Gols marcados 19 eram, enquanto eu sofreu Apenas 6. Artilheiro do Paulo nessas partidas especiais DybalaCom 4 gols.

Temporada 2021/22

Uma vitória memorável por 2 a 1 contra Sassuolo Em 12 de setembro de 2021, com Jos apostando Mourinho Sob o Sul, após o gol decisivo de El Shaarawi Aos 91 minutos, surgiu após uma vantagem inicial cristão E desenhe Djuric.

Uma derrota polêmica em casa em 17 de outubro de 2021 Juvecom o árbitro Roche Quem apitou (e depois errou) um pênalti para os Giallorossi Veratout) indicaria que o último é inútil Abraão. Termina 1 a 0 com gols Ansioso Na primeira metade.

Gênova x Roma 0-2 (21/11/2021)

No dia 21 de novembro de 2021, uma importante vitória chegará à sua casa Génova Sob o signo da juventude Félix Afena-KianEle entrou no segundo tempo e marcou dois gols excelentes.

Milão-Roma 3-1 (01/06/2022)

Porém, a estreia de 2022 é indigesta para os homens MourinhoUm 3-1 em casa Milão com uma penalidade Abraão e metas Giroud, Messias E Leão.

Roma-Gênova 0-0 (02/05/2022)

Até mesmo se voltar contra GénovaA peça de 5 de fevereiro de 2022 gerou polêmica: Zaniolo Ele viu um gol fantástico na final, mas o árbitro Abismo Cancela tudo devido a erro anterior Abraão: 0-0 e vermelho para protestos pela Turma de 1999.

Samtoria-Roma 0-1 (03/04/2022)

Em 3 de abril de 2022, será disputado o último jogo após o intervalo da primeira temporada MourinhoAssim que os Giallorossi marcaram Sampdória Um gol aos 27 minutos em Marazi Mikhetariano.

Temporada 2022/23

Inter-Roma 1-2 (01/10/2022)

No entanto, excepcionalmente, há apenas três compromissos após o intervalo na temporada 2022/23 o mundo Jogado no inverno Catar. Em 1º de outubro de 2022 Roma Encontra novamente uma vitória importante em San Siro (desaparecido desde 2017)entreObrigado pelos gols Dybala 39′ e pequeno Aos 75 minutos a vantagem inicial foi anulada Marcos.

Em 4 de janeiro de 2023 Roma Retornou a campo após longo intervalo e venceu por 1 a 0 Bolonha com penalidade Peregrinos Aos 6 minutos, com defesa Abraão Na fila nos acréscimos.

Roma-Sampdoria 3-0 (02/04/2023)

Outra vitória por 3 a 0 contra o A no dia 2 de abril Sampdória Uma clara dificuldade no jogo e nos resultados. Abra Wijnaldum Aos 57′, Dybala O jogo terminou aos 88 minutos El Shaarawi Ele fechou a finalização aos 94 minutos.

Temporada 2023/24

Roma-Empoli 7-0 (17/09/2023)

Jogo noturno desta temporada após o intervalo Roma E Empoli, vencida pelos Giallorossi com um incrível resultado de 7-0. no alvo Dybala com gêmeo, Renato Sanches, Christian, Lukaku, Mancini E gorduras Com um gol contra infeliz. Um resultado não visto no Olímpico há mais de 16 anos (7 a 0 em Catânia em 2006).