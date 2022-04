Pádua, uma criança morreu aos 6 anos de insuficiência respiratória. Pai: “Somos todos positivos”

Pádua, 30 de abril de 2022 – “Estamos Todos positivos E temos que pensar Nossa filha de 9 meses“Toda a família de Francesco é positiva Criança de 6 anos de Godeviko Ele morreu esta manhã de asfixia ao ser levado para o hospital பதுவா. O bebê não foi vacinado e será autopsiado em breve.

Sua saúde de repente despencou, e no final ele não o fez, e ele morreu sozinho. Os pais de Francesco não puderam levá-lo ao pronto-socorro porque estavam sozinhos. Como aprendeu, Mamãe e papai foram vacinados, Francisco não é. “Elas vão Postmortem – insiste o pai – para Entenda se meu filho morreu de doença Govt“.

Testes hospitalares

A administração do Hospital Siojia disse: “Todas as oportunidades foram iniciadas e implementadas Verifique o acesso recente da criança Conveniência, atestando a correta aceitação da responsabilidade naquelas circunstâncias e contribuindo para a reorganização global das causas que levaram ao óbito.” Tráfego de código vermelho No Hospital பதுவா.

O que aconteceu

Entre as vítimas Governo hoje em Venito Mesmo o filho de um filho único Seis anos. Um menino da cidade de Kodevico (Pádua) chegou ao pronto-socorro pediátrico da Universidade de Pádua na madrugada desta manhã, já sem vida.

A partir de 27 de abril, Primeiras verificações, Ele testou positivo para SARS-Cowie 2 após uma troca em Syojia. A morte ocorreu ao ser transportado para a instalação de Pádua por ambulância para ferimentos graves Crise respiratória.

A morte ocorreu quando o bebê estava sendo transportado por uma ambulância Zoom 118 para as instalações de Pádua em Pio de Sacco – na marca vermelha. Chegou às 5h50 desta manhã. Uma chamada de emergência chegou ao centro de operações da província em Venetian 118: quando chegaram em casa, encontraram a criança inconsciente após uma grave crise respiratória. Um exame diagnóstico aprofundado foi necessário para determinar a causa da morte.